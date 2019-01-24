За 3 дня до Третьей мировой: Венесуэла разорвала дипотношения с США из-за попытки госпереворота

Сегодня, 15:04

Военно-политический эксгибиционизм американского правительство может заставить Россию перейти от предостережений Соединенных Штатов от вмешательства во внутренние дела другой страны к защите интересов своего партнера.

23 января возглавляющий оппозицию Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом Венесуэлы. Это произошло во время массового протеста. Он заявил, что его поддерживают вооруженные силы республики, а его главная цель – проведение свободных выборов. Его претензии поддержали США, Аргентина, Канада, Перу, Колумбия и другие страны. Россия отказалась признать полномочия самопровозглашенного президента.

В связи с этим легитимный президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота, а Венесуэла разорвала дипотношения с США из-за попытки вмешательства во внутренние дела страны. Все дипмиссии должны покинуть страну в течение 72 часов.

Россия уже обозначила свою позицию в этом вопросе. Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил журналистам об официальной позиции Москвы относительно военного вмешательства США во внутриполитическое процессы Венесуэлы. Он заявил, что Россия намерена и дальше оставаться на страже суверенитета республики. По мнению Рябкова, попытки США и других стран оказывать давление на Каракас и очернять проводимую президентом республики политику, не уместны. А интервенция может привести к катастрофе, которая разрушит основу латиноамериканской модели развития.

Дипломат также заверил, что Венесуэла была и будет оставаться стратегическим партнером России, поэтому сворачивать сотрудничество никто не собирается. Замминистра заявил следующее: «Будем стоять, если хотите, в одном ряду с этой страной на страже суверенитета, на страже недопустимости посягательств на принцип невмешательства во внутренние дела».

По мнению некоторых аналитиков, интервенция США может не только подорвать основы политической модели в Латинской Америке, но и привести к полномасштабному военному конфликту, который затронет не только США и Венесуэлу, но и страны-партнеры. По самым пессимистичным прогнозам прямо сейчас весь мир находится на грани катастрофы. Фактически человечество сегодня и так находится на пороге Третьей мировой войны, а теперь до нее возможно осталось всего 3 дня.