Россия повысит свою энергоэффективность. Как обычно за счет потребителей

Сегодня, 11:04

Список льгот, которыми обладают россияне, становится все меньше. Минэкономразвития всерьез рассматривает возможность по полному упразднению льготных тарифов на электрические плиты и введению так называемых социальных норм потребления электроэнергии.

Суть предлагаемого плана сводится к формированию новых потребительских тарифов, которые будут разниться в зависимости от объема потребляемой домохозяйством электроэнергии. В том случае, если ее объем не превышает 300 кВт/ч, то оплата будет производиться по общему тарифу, от 300 до 500 – по повышенному, а свыше 500 – по экономически обоснованному.

Опубликовавший эту новость «Коммерсант», при этом, делает оговорку, что для отдельных регионов данные пороговые значения могут быть повышены. Исключения также могут быть сделаны и для тех домохозяйств, которые использует электричество для отопления.

Что касается льгот, существующих в настоящее время для тех граждан, которые пользуются электроплитами, то их упразднение Минэкономразвития планирует начать уже в 2020 году. Процесс, однако, обещает быть весьма небыстрым и завершится лишь к 2033 году.

Особенно интересной данная инициатива Министерства экономического развития становится в контексте недавних трагических событий в Магнитогорске, где из-за взрыва бытового газа погибло более 30 человек. Нет сомнений в том, что данная трагедия заставила немало людей задуматься о замене газового оборудования электрическим, что в обозримом будущем может привести к существенному росту объемов потребления электроэнергии в стране. А это, при отсутствии экономичных тарифов и социальных норм потребления, может нанести существенный удар по и без того низкой энергоэффективности страны.

Инициатива Минэкономразвития, таким образом, выглядит весьма своевременной попыткой взять под контроль растущее энергопотребление в стране и сделать первый шаг на сложном пути повышения энергоэффективности.