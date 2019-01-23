«Радиоактивное заражение»: Путин может вести тайные переговоры с Японией по Курилам

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«Власть олигархии во главе с императором, прикрытие ли демократия?» Слова и действия представителей администрации власти не являются официальной позицией, с позволения президента России, что означает «полный кард-бланш» и вседозволенность.

По окончанию переговоров Владимира Путина и Синдзо Абэ, где в очередной раз встал вопрос о передачи Курильских островов Японии, президент России вступил с заявлением, где уточнил, что вопрос еще не урегулирован и остается открытым, а пока будут налаживаться российско-японские отношения по остальным фронтам. Не взирая на это, за несколько дней до конференции, главный вопрос которой был известен заранее и всячески обсуждался по телевидению и интернету, глава МИДа Сергей Лавров высказался в отношении передачи территории в пользу Японии.

А сразу после конференции, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналисту, что он тот человек, который может официально нести чушь, ссылаясь на мартовские слова президента, который повел руками и сказал, что не отвечает за то, что кто-то там говорил.

Поведение президента, уверенного и вселяющего страх в своих подчиненных никак не вяжется с тем, как он показал себя на конференции, когда вопрос встал именно о Курилах. Психоаналитики, специализирующиеся на считывании мимики и жестикуляции предполагают, что вопрос для Путина давно решен - расслабленное поведение, намешливая взаимная улыбка с Абэ, которую тщательно попытались скрыть оба и повторение все того же ответа, который он давал на протяжении последних четырех встреч за пол года.

В контексте слов Путина об обещании помочь Японии с решением проблем в Фукусиме, где в 2011 году произошла серьезная авария на АЭС, аналитики предположили, что острова, принадлежащие российской стороне неофициально могли давно быть переданы Японии для складирования ядерных отходов. Это бы объяснило значительно повышенный радиационный фон, который угрожает здоровью местных жителей, ведь Курилы не достаточно близки к «месту аварии», чтобы иметь такой высоки микрорентген в час.

Для многих давно перестало быть секретом, что существует негласная политика, которую ведут «за ширмой и без галстуков», но при условии вседозволенности «сильных мира сего» и остальных людей, цензуру над которыми возводят бетонными плитами, страшно предположить, чем могут оказаться «закулисные дела президента и компании».