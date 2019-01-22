Член палаты представителей США: Мир погибнет через 12 лет

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Член палаты представителей США Александрия Окасио-Кортес называет изменение климата «нашей Второй мировой войной» и предупреждает, что мир может погибнуть через 12 лет.

Она выступила в понедельник с настоятельной просьбой принять меры по борьбе с изменением климата, сравнивая его с мировой войной. Выступая на мероприятии, посвященном Дню Мартина Лютера Кинга, Окасио-Кортес выразила мнение, что проблема изменения климата является проблемой «поколений», которой потомкам придется уделять больше внимания.

«Мир погибнет через 12 лет, если мы не будем решать проблему изменения климата, и наша самая большая проблема - это как мы будем платить за это» - сказала Окасио-Кортес.

Хотя постоянный поток международных докладов вызывает тревогу по поводу изменения климата, они явно не дотягивают до предсказания конца света. Широко разрекламированное исследование, проведенное осенью прошлого года группой экспертов Организации Объединенных Наций, заявило, что миру следует предпринять «беспрецедентные» меры по сокращению выбросов углерода в следующем десятилетии, чтобы избежать роста температуры.

В ноябре Белый дом опубликовал еще один доклад, в котором обнаружилось, что последствия изменения климата ощущаются по всей стране, и что «экстремальные погодные и климатические явления» в предстоящие годы будут ухудшаться, что окажет значительное влияние на экономику.

Национальная оценка климата показала, что экстремальные погодные катаклизмы «уже стали более частыми, интенсивными, широко распространенными или длительными и обошлись США почти в $400 млрд с 2015 года».

Окасио-Кортес имеет репутацию человека, делающего смелые, но порой фактически неполные заявления. Недавно она набросилась на проверяющих факты, обвинив тех, кто внимательно изучает ее заявления в «ложной эквивалентности» и «предвзятости».

Окасио-Кортес в настоящее время является активным сторонником «Нового зеленого курса», призванного решить проблемы экономического неравенства и изменения климата.