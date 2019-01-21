Сегодня, 21:44

Не контролируя поток собственной речи, будущий диктатор проговорился одному из журналистов о смерти «вождя». Позже этот человек был репрессирован за то, что «слишком много знал».

Сегодня, 21 января, исполняется ровно 95 лет со смерти «вождя» и идеолога российской революции. Его смерть долгое время была покрыта мраком и многие подозревали его окружение в убийстве «великого человека». В частности, под подозрение попал Иосиф Виссарионович Сталин, человек, который в будущем на долгие годы будет единолично править СССР и установит собственную диктатуру. Существовало множество догадок о том, как именно он умер. Кто-то писал о том, что его отравили, кто-то списывал на обыкновенный инфаркт, а кто-то считал, что тело в Мавзолее ненастоящее.

Так, одной и догадок стало то, что именно Сталин был виновником смерти Владимира Ильича. Известно, в частности, что в 1932 году Обстоятельства смерти Ленина всплыли в пьяном разговоре Сталина. Лидия Шатуновская, которая была приговорена к 20 годам заключения «за намерение эмигрировать в Израиль» и позже выпущенная на свободу после смерти самого Иосифа Виссарионовича, рассказала в собственной книге «Жизнь в Кремле» (Нью-Йорк, 1982) о своем разговоре с партийным критиком и журналистом И. М. Гронским, главным редактором «Нового мира», а также просто приближенным к Сталину человеком:

«Во время одной из прогулок Гронский, человек очень умный и очень осторожный, поделился со мной, беспартийной женщиной, своими предположениями о смерти Ленина и о той загадочной роли, которую сыграл Сталин в ускорении этой смерти... Он прямо поделился со мной своей уверенностью в том, что Сталин активно и сознательно ускорил смерть Ленина, ибо, как бы тяжело ни болел Ленин, пока он был жив, дорога к абсолютной диктатуре была для Сталина закрыта».

Так, во время одной из встреч с писателями в начале 30-х годов Гронский стал свидетелем странных речей со стороны Иосифа Сталина. Тот наравне со всеми хорошенько выпил и его «совсем развезло». Так как сам Гронский не пил, то запомнил разговор достаточно хорошо. И тогда Иосиф Виссарионович начал рассказывать всем присутствующим о самом «вожде» и мол о том, что знает, как на самом деле тот погиб. После этого Гронский испугался и ему на руках пришлось выносить из посещения Сталина в соседний кабинет. Тот мгновенно уснул. К счастью, все были настолько пьяны, что не запомнили разговор. А вот сам Сталин, проснувшись поутру и вспомнив тему дискуссии стал требовать от Гронского декламации собственных слов. Он тряс его за плечи и исступленно кричал: «Иван! Скажи мне правду. Что я вчера говорил о смерти Ленина? Скажи мне правду, Иван!». Гронский успокаивал его и говорил о том, что на самом деле тот ничего не сказал и может быть спокоен, ведь все были пьяны и наверняка никто ничего не помнит, да и не слышал наверняка, витая в собственных пьяных мыслях.

Сталин не успокаивался, а Гронский также продолжал его утешать. Как бы то ни было, после того происшествия, отношение к Гронскому резко изменилось и в 1937 году он был репрессирован, а воспоминание о том разговоре осталось лишь в воспоминаниях женщины, которая издала эту книгу.

Как бы то ни было, со временем причастность Сталина к убийству Ленина так и не была доказана. Существовала версия об эвтаназии, мол, Владимир Ильич сам просил своего товарища помочь ему избежать мучений. Позже сам Иосиф Виссарионович отвергал эту версию, ссылаясь на то, что ему было бы жалко «вождя».