«Опасное сафари»: Китай открыл сезон охоты на инопланетян

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Телескоп FAST диаметром в половину футбольного поля, по мнению китайских астрофизиков, не оставит шансов у представителей инопланетных цивилизаций на скрытные действия, направленные против обитателей Земли.

Итак, Китай открыл сезон охоты на инопланетян, хотя известные уфологи утверждают, что это опасное сафари. Во-первых, радиоизлучение с нашей планеты является явным следом для агрессивно настроенных пришельцев, которые уже исчерпали свои жизненные ресурсы и ищут в дальнем космосе места, где их можно пополнить. Во-вторых, по теории Марвелла, Земля с ее комфортными условиями, настолько желанна для инопланетян, что за ее обладание пройдут глобальные межгалактические войны. В результате которых, Солнечная система может прекратить свое существование.

Тем не менее, ученые, разработавшие FAST, говорят, что наличие жизни во Вселенной настолько маловероятно, что затраты на оборудование станции и телескопа могут окупиться лишь спустя столетия. В США насторожились после такого благодушного заявления. ЦРУ провело расследование, которое показало, судя по версии источников, что китайцы «нащупали» механизм связи с пришельцами. В настоящее время между спецслужбами двух стран идут переговоры по этому поводу.