«Тайна перевала раскрыта»: Группа Дятлова могла стать жертвой опытов из-за не одинаковых причин смерти

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Девять погибших участников научной группы Дятлова умерли не в одно и то же время, и от разных травм и факторов, что наталкивает на мысль о том, что на них испытывали химическое оружие. Правительственная разведка могла умышленно сбить группу Дятлова с пути, чтобы осуществить задуманную подлость.

Тайна перевала, на котором погибла группа Дятлова в 1959 году, вероятнее всего, раскрыта. Группа Дятлова могла стать жертвой опытов с применением химического оружия - такая версия возникла из-за не одинаковых причин смерти ученых, которые держали курс на секретный химический полигон. По предположениям общественности и ученых, в группе был наводчик-разведчик, который мог умышленно рассказывать остальным участникам группы неправду, запугивать умышленно страшилками для того, чтобы группа Дятлова воспринимала его как лидера. Им, вероятнее всего, был Золотарёв, который имел корочку НКВД, и обладал навыками сапера-радиста.

Как известно, Золотарев заменил одного участника группы, который выбыл из группы из-за состояния здоровья - общественность убеждена, что это было сделано умышленно. Не вся группа Игоря Дятлова была подвергнута бета-излучению радиоактивных веществ - только на одежде Золотарева не было обнаружено никаких следов, что может свидетельствовать о том, что он является одним из тех, кто безжалостно расправился с группой. Загрязнение радиоактивными веществами было обнаружено на одежде Дубининой и Колетова.

Спецслужбы могли умышленно спутать доказательства следствия - оставить следы от зловещей палатки для того, чтобы причина, по которой ее оставила группа Дятлова, так и осталась не ясна. О том, что все дело сфабриковано и скрыто от глаз граждан, становится понятно после того, как второй секретарь облкома Ештокин дал указание все засекретить, опечатать и забыть об этом навсегда. С тех, кто расследовал данное дело, была, по некоторым данным, взята подписка о неразглашении на четверть века, что говорит о том, что правительству было что скрывать.

Вероятнее всего, над участниками группы Дятлова изначально хотели поставить эксперименты с использованием радиоактивного оружия, а их смерть списать на неопределенные стихийные бедствия. Но опровергают официальные данные разные причины смерти, полученные травмы ( в том числе, у пяти членов экспедиции имели признаки механического удушения) и необъяснимый выход из палатки студентов.