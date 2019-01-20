«Квартал 95 умер»: Зеленский обрек свой проект на гибель из-за политической схватки

Сегодня, 09:06

Последнее «недоинтервью» шоумена Владимира Зеленского поразило многих до глубины души, и вызвало негодование и даже ненависть по отношению к рвущемуся в политику комику.

Журналисты «Радио Свободы» решили застать Владимира врасплох, чем разозлили не подготовленного к разговору и внезапным вопросам человека. Однако ребята проделали большую работу, выяснив не так давно то, что Зеленский всё-таки по сегодняшний день сотрудничает с Россией, ведь сам шоумен говорил, что давно уже никаких дел со страной-агрессором не имеет. Вопросы такого рода просто вывели его из себя, и он не стал продолжать «внезапное интервью», чтобы не сказать ещё чего-нибудь лишнего.

Но видео журналисты опубликовали в Сети, и прокомментировали, отметив, что всё встало на свои места, и оказалось, что за маской такого радушного и совестного человека скрывается настоящий «политик». Люди в Сети с возмущениями отмечают, что «Квартал 95 умер» для них, благодаря этим гонкам шоумен может серьезно навредить своему виду деятельности, чему его коллеги уже по всей видимости не очень рады, и неизвестно, сколько времени его ещё будут так поддерживать, ведь теперь уж не до шуток. Народ считает, что актер просто обрек свой проект на гибель из-за политической схватки.

Сейчас Владимиру Александровичу приходится очень не просто, так как каждый норовит докопаться до истины, и мало кто хочет передавать борозды правления в руки лживому олигарху Коломойскому, который активно помогает Зеленскому.

Стоит добавить, что в своё оправдание Владимир позже опубликовал видео в Инстаграм с извинениями к журналистам, а после дал полноценное интервью, в котором рассказал о 10-летнем контракте с Россией, что действителен до 2021 года, и их компания не хочет дарить деньги РФ, поэтому не расторгает его.