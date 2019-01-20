«Потопить и заморозить»: Нибиру обрушила на США чудовищные снегопады и ливни - эксперт

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МиД уже предостерёг россиян ездить в страну, где отменено более 1000 авиарейсов. Знаменитый уфолог, комментируя ситуацию, рассказал – рекордные зимние осадки вызваны климатическим оружием пришельцев, которое тестируется на Штатах.

Как сообщалось, Планета Х начала атаку на Землю с 1 января этого года. Появляясь в разных точках света, она производила самые различные воздействия и разрушения или просто пугала очевидцев.

Как известно, Звезда Смерти очень мобильна и может быть в нескольких местах одновременно (или перемещаться на огромные расстояния в считанные мгновения). Специалисты по иноземным цивилизациям объясняют это технологиями пришельцев, недоступными землянам.

Среди технологий упоминается также оружие. Например, 1-3 января лазерное оружие с Нибиру испытано во Владивостоке, что привело к испепелению трёх домов в разных концах города. Также, чуть позже в Северном море было применено климатическое оружие, вызвавшее небывалый шторм и опасность экологической катастрофы.

Также упоминалось о тектоническом оружии, способном трясти землю и объекты в заданной точке, обрушивая здания и ландшафт. И вот теперь – снова климатическое оружие, но нового образца.

Отмена более 1000 авиарейсов – это много даже для США, на которую регулярно набегают циклоны. Специалисты уверены, дело именно в применении инопланетных технологий по стране с самым большим военным бюджетом в мире – 716 млрд долларов.

Предполагается, такой мерой нибируианцы пытаются «остудить» пыл Штатов и, возможно, вынудить их отказаться от участия в грядущей войне за земное господство.