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На фоне новости о приближающемся конце света из-за падения астероида, Россия имеет все шансы выйграть ядерную гонку вооружений, даже не нарушая договор СНВ-III, предусматривающий «обоюдное ядерное сдерживание» между США и РФ.

В 2029 году двухсотметровый астероид Апофис приблизится к Земле на расстояние в 10 раз ближе, чем расстояние до Луны, что грозит чуткими последствиями для населения Земли. По предварительным прогнозам, «гость из космоса» не упадет на поверхность планеты, однако такое сближение изменит траекторию космического тела, из-за чего произойдет неминуемое столкновение в 2069 году по словам агентов NASA.

На фоне этого события, политика ядерного разоружения кажется бессмысленной тратой времени, заявляют военные и политические эксперты, поскольку не дожидаясь точечного удара «пришельца», можно разрушить его еще на стадии сближения в 29 году с помощью ядерных боеголовок, и сделать это, как ни странно, может только Россия. И дело не только в том, что «ядерные объемы» Кремля превышают все мыслимые показатели и не одна страна не способна их пока догнать. Сама мощность этих ракет выше, чем у других ядерных держав. В мировом рейтинге Россия заняла первое и второе место своими ракетами «Сармат» и «Воевода» («Сатана»), которые способны разрушить или попросту сбить «незваного гостя». И тогда Россию признает весь мир, как героя и спасителя, уверенны иностранные специалисты.

«Сатана — спаситель», - иронизируют люди в социальных сетях, - как серия нового сезона «Саус парка».

Нельзя заранее сказать, чем это грозит землянам, при том, что астероид Чиксулуб, уничтоживший динозавров, превышал размеры «древнеегипетского бога» в 50 раз, однако по словам ученых имел в разы меньшее ускорение, поскольку из-за своих размеров цеплялся и «тормозил» о соседние тела.