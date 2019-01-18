Человечество может погибнуть из-за отказа от прививок

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Недавно Всемирная организация здравоохранения озвучила список проблем, из-за которых человечество может погибнуть. Впервые за многие годы в десятку вошёл отказ от прививок.

ВОЗ считает, что вакцинация - это один из самых эффективных и экономически выгодных методов борьбы с болезнями. Организация провела анализ и выяснила, что ежегодно с помощью вакцинации можно спасти около 2-3 миллионов человек. Заболеваемость корью увеличилась примерно на 30% во всём мире и частично это произошло из-за отказа от прививок. А в странах, где почти не было случаев заражения, она появилась снова.

Например, недавно сообщалось, что в Грузии с начала этого года зарегистрировано более 300 случаев заболевания корью. В основном болели дети и взрослые до 40 лет.

А в Украине за последние 2 недели зарегистрировано более 5000 случаев заболевания корью и 1 с летальным исходом, об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны. Но здесь чаще болели взрослые.

В России также есть вспышки болезни в некоторых регионах. Так, во Владимировской области за две недели было зафиксировано 25 случаев заражения. Эту информацию подтвердили в Роспотребнадзоре.

Выяснилось, что основными причинами отказа населения от прививок считается недоступность вакцины, неуверенность в её безопасности и беспечность граждан.

Всемирная организация здравоохранения в своём списке назвала и другие угрозы человечеству. Среди них болезни сердца, онкологические заболевания, сахарный диабет, появление новых инфекций, вирус Эбола, ВИЧ. Также причиной могут быть изменения климатических условий, загрязнение воздуха, стихийные бедствия и сложные условия жизни во время вооруженных конфликтов.

В этом году у ВОЗ в планах увеличить количество вакцинаций от вируса папилломы человека для борьбы с онкологическими заболеваниями