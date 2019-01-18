«Файтинг: Бузова против Клюкиной»: Выйдет новый сезон «Холостяк», где участником станет Тимур Батрудинов

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Ради внимания Тимура девушки будут готовы пойти на многое и возможно даже устроить файтинг.

В 2015 году закончился проект «Холостяк» с Тимуром Батрудиновым. После чего было интервью, где Тимур говорил, что больше не станет искать свою любовь на проекте, однако, в сети появилась информация о новом выпуске «Холостяка» и ориентировочно программа выйдет летом 2019 года.

На вопрос о том, почему на этот раз вы согласились? Тимур отшутился: «Ну, а что Клюкиной можно, а мне нет?». Фолловеры посчитали такой ответ Тимура положительным.

И действительно пользователи сделали вывод, почему это участницы могут несколько раз участвовать в проекте, а холостяки нет. К тому же Тимур прекрасный претендент - он талантливый, обеспеченный, интересный мужчина, одним словом, может заинтересовать любую и в конце концов - ему пора жениться.

Подписчики убеждены, что к Тимуру в качестве участницы придет Ольга Бузова - ради хайпа и конечно же личной заинтересованности. Возможно, они выдают желаемое за действительное. Ясно одно - все хотят видеть Батрудинова с Бузовой вместе.

«Наблюдать за развитием отношений Оли с Тимуром это подарок, надеемся, что организаторы шоу его нам предоставят», - пишут поклонники.

Скорее всего и всеми любимая Даша Клюкина, не оставит новый выпуск «Холостяк» с Тимуром без внимания. Даша не смогла построить отношения на двух предыдущих проектах, вдруг получится с Харламовым.

«Бог любит троицу», «Если выйдет новый сезон «Холостяк», где участником станет Тимур Батрудинов, то будет забавно будет посмотреть на «файтинг, где Бузова против Клюкиной»,- смеются пользователи.

Возможно, зрители увидят соперничество между двумя сногсшибательными девушками. Было бы очень интересно посмотреть как Оля и Даша будут проявлять себя в борьбе за Тимура.