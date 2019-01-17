Предельная осторожность и отказ от алкоголя: Следующие семь дней Россию накроют магнитные бури

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Здоровье россиян под угрозой. В ближайшие семь дней людям угрожает еще несколько мощных атмосферных явлений, связанных с солнечной активностью.

Не успевшим оправиться от магнитных бурь, которые произошли сегодня ночью, людям следует готовиться к очередному удару. Солнце выбросит еще как минимум три сгустка энергии, поэтому следующие семь дней Россию накроют магнитные бури. Самые мощные выбросы произойдут 21, 24 и 25 января, но опасность будет сохраняться вплоть до 27 числа.

Медики напоминают, что в этот период всем гражданам следует быть очень внимательными к своему здоровью. Предельная осторожность рекомендована людям, у которых есть заболевания сердечно-сосудистой системы и предрасположенность к головным болям. Им необходимо заранее запастись нужными лекарствами, а также стараться проводить больше времени на свежем воздухе и сократить интенсивность тяжелых физических нагрузок.

Предельного значения могут достичь магнитные бури 24 и 25 января. В это время всем людям рекомендован отказ от алкоголя и предельная осторожность при нахождении в общественных местах. Магнитные бури могут не только отрицательно сказываться на физическом самочувствии людей, но и провоцировать эмоциональные реакции и агрессию.