«Космические лохи»: Российские знаменитости могут забыть о деньгах, потраченных на покупку участков на Луне

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Изобретательный американец Денис Хоуп, устроивший грандиозную аферу с продажей Луны, заработал все, что смог, обобрав за 40 лет более пяти миллионов доверчивых, но амбициозных землян.

Теперь, после десятилетий юридических согласований, мировые и российские знаменитости могут забыть о деньгах, потраченных на покупку участков на Луне. Космические лохи кинулись скупать сертификаты у Хоупа, после того, как он объявил о лазейке в земном законодательстве, которая позволяет приватизировать «ничейную» Луну. После чего было создана контора под названием «Лунное посольство» и началась бойкая торговля участками на естественном спутнике.

Причем, в тарификации учитывались «интересные» ландшафты, исторические местности с флагом США, который водрузил астронавт Нил Армстронг и, так далее. Среди российских покупателей, оказались даже такие здравомыслящие люди, как космонавт Виктор Афанасьев, режиссер Карен Шахназаров и дизайнер Артемий Лебедев. Всего около 12 тысяч человек.

Недавно Международный суд и Госдепартамент США почти одновременно сделали заявление. В нем говорится о том, что согласно Договору по космосу от 1967 года, космическое пространство не подлежит национальному присвоению, а значит, любое частное лицо, имеющее гражданство одной из стран, не может претендовать на участки и территории Луны и иных космических объектов. Любые претензии на недвижимость отталкиваются только от права того или иного государства. Частные лица не имеют юридических прав писать свои законы и отчуждать территории, которые являются нейтральными. Таким образом, все красивые сертификаты на владение лунных участков можно смело повесить на гвоздик. Кстати, недавно некая испанская гражданка попыталась приватизировать Солнце и обязать все страны выплачивать ей средства за использование солнечной энергии.