«За детей страшно»: Общественность считает, что Киркорова необходимо лишить родительских прав

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«Никто не может поставить на место болгарскую цацу». Как только Филипп Бедросович начинает ругаться матом, общественность сразу же паникует и негодует. В одном из своих интервью, которое к слову прошлогоднее, народный артист РФ послал людей на три буквы, происходящее показали в прямом эфире. Но только сейчас, пользователи соцсетей задумались о том, что же может происходить за стенами дома «народного тирана».

В скандальности, конфликтности и хамстве Киркорова уже давно никто не сомневается. Даже старания сценариста - Александра Гудкова «обелить Бедросовича», в интервью с Юрием Дудём не увенчались успехом. Гудков не так давно рассказывал Дудю, какой Киркоров спокойный, уравновешенный и отходчивый человек, и как часто его человеческое взаимопонимание проявляется в работе с людьми. Как бы не так, народ помнит всё.

К примеру, даже тот давнишний случай с журналисткой, который произошёл около 10 лет назад. Артист оскорбил девушку и выгнал её с пресс-конференции просто потому, что она ему не понравилась. Данный случай продемонстрировал вопиющую наглость, за которую певец даже не извинился. Ситуация произошедшая в 2010 году, певец избил женщину-режиссёра и не понёс за это какой-либо уголовной ответственности. Лишь отсиделся в «дорогущей лечебнице» в Израиле и на этом всё. И ведь эти два случая не единственные, а лишь те, которые были представлены публичной огласке. Казалось бы, зачем ворошить прошлое, «было и было», Филипп Бедросович давно исправился и успокоился, зато не успокоились хейтеры Киркорова и «детозащитники».

Общественность считает, что Киркорова необходимо лишить родительских прав, так как многие уверены, якобы артист может вести себя также агрессивно и со своими детьми. Мартин и Алла-Виктория были рождены от суррогатной матери, двоих малышей Филипп воспитывает один.

«За детей страшно, вот так сделает им что-нибудь и как всегда ему с рук сойдет, звезда же», - комментируют происходящее пользователи. Действительно, «завсегдатым» публичным личностям частенько многое сходит с рук. Тот же актёр Марат Башаров, неоднократно избивающий первую жену, начал бить вторую, а вместо наказания - отправился на курорт в горы. Одним словом абсурд, да и только - народ негодует.