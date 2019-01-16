«Черная дыра – мать Нибиру!»: В Млечном пути нашли блуждающую виновницу конца эпохи

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Дыра размером с Юпитер могла стать «породительницей» зловещей планеты.

Астрологи серьезно занялись вопросом происхождения планеты Нибиру. Ранее была упомянута теория о Сатурне, а вернее его гексагон, который, под интенсивным воздействием космических лучей, способен создать Планету-гиганта из протекающих реакцию примерно раз в 5000 лет.

Нашлись астрологи, которые не подтвердили теорию, а взамен выдвинули свою.

Черная дыра размером с Юпитер, которая сейчас блуждает по Млечному пути, может являться прямой виновницей конца эпохи человечества.

Астрономы, взяв в расчет форму и движение газовых потоков вокруг, сделали вывод, что черная дыра в 32 тысячи раз больше Солнца.

Проведя расчеты траектории движения дыры, ученые выяснили, что около 120 тыс лет назад она была совсем близко к нашей Солнечной системе и именно тогда могла зародить Планету Х.

Уже давно известно, что мать – монстр куда страшнее, чем её злоносное порождение, однако несколько миллионов лет не собирается посещать нашу Галактику.

«Черная дыра – мать Нибиру!», - в один голос утверждают последователи теории. Давно известны, что такие монстры могут, как всасывать в себя материю, так и отдавать обратно.

Если основополагаться на теории о том, что дыра – вход в альтернативную реальность, становится ясно, что найденная «блудница» является отождествлением другой вселенной, которая лишь выплюнула «съеденную» планету. Сама лично «рожать» планету дыра не может, однако часто дыры перекидывают космические объекты в пока не известном последствии. Является ли Нибиру судьбой галактики и абсолютной случайностью, или же это не что иное, как следствия действий альтернативной реальности – пока остается неизвестным.