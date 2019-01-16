Найдены «родители» Нибиру!: Сатурн виноват в возможной гибели человечества – астрологи

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Центральная часть гексагона на Сатурна могла породить Планету Х.

На картинке предоставлена центральная часть гексагона (своеобразного шестиугольника) на Сатурне, однако не все просто с этой частью планеты. На сегодняшний день строгого научного объяснения атмосферный феномен на планете Сатур не имеет.

Феноменальная форма, а главное цвет оставляют за собой много вопросов, однако «угасающий оттенок» рождает за собой пока неопровержимую теорию.

Из-за того, что шестиугольник находится на полюсе, то он совпадает с наиболее интенсивным воздействием космических лучей, именно это и приводит к изменению химического состава газа и химических реакций которые там протекают, именно эти реакции способны из «ничего» порождать уникальные Планеты–гиганты, такие, как Планета Х.

С течением времени шестиугольник увеличиваются, а один раз в 5000 лет на планете происходит своеобразный взрыв, который способен при помощи своей цикличности породить нечто. Кстати, цикличность по своему свойству способна создавать новое, а в том числе и материю из «ничего». Как на Земле, так и вне нашей планеты, это правило работает. Однако в нашей среде обитания пока невозможно создать нечто подобное из-за банального недостатка такой колоссальной энергии, как на Сатурне.

«Найдены родители Нибиру! Сатурн способен на большее чем мы рассчитывали», - утверждают последователи теории появления зловещей Планеты.

Таким образом, Сатурн является возможным виновником появления Планеты Х, а если теория действительно подтвердит себя, а Нибиру не сотрет Землю с лица Солнечной системы – все равно есть шанс, что следующая «вылупленная» планета будет способна уничтожить все живое.