«Сломал психику»: Младшая дочь Ельцина до его смерти пыталась конкурировать с его «сыном» Путиным

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Дочь Бориса Ельцина, Татьяна Юмашева вынуждена была с самого рождения бороться за внимание отца, который ожидал рождения сына. Это отразилось на ее характере и на жизни в целом - из хрупкой женщины она постепенно превращалась в «мужчину в юбке», чтобы хоть как-то оправдать надежды Ельцина.

Младшая дочь Ельцина, как оказалось, до конца пыталась конкурировать с его «политическим сыном», Владимиром Путиным. Оказалось, что Борис Ельцин все время мечтал о том, что сможет передать бразды правления страной своему родному сыну, но поскольку у него родилось две дочери, то начал искать своего преемника в политических кругах. Его выбор пал на Владимира Путина, который соответствовал на тот момент всем его ожиданиям.

Если старшая дочь Ельцина, Елена Окулова, предпочла оставаться в тени своей знаменитой семьи, то Татьяна Юмашева была задействована во многих отцовских делах из-за того, что хотела доказать свою нужность. Даже ее короткая прическа говорит о том, что она попыталась сделать из себя своеобразного сына - также у нее долго не складывались полноценные отношения с мужчинами, поскольку на счету у дочери Ельцина три брака.

Вероятно, Борис Ельцин сломал дочери психику тем, что променял свою родную кровь на мужчину, который не приходился ему никем. Безусловно, он мог увидеть в нем те качества, которые присущи ему самому, поэтому не мог не объявить его продолжателем своих начинаний. Но младшая дочь Ельцина до конца пыталась конкурировать с его «сыном» Путиным из-за того, что чувствовала себя ненужной отцу - она бралась за все дела, чтобы доказать, что может работать лучше мужчин.

Безусловно, счастливой до конца Татьяну Юмашеву не назовешь - отпечаток на ее судьбе из-за отцовского равнодушия остался навсегда, и главной цели она так и не смогла достичь. Для Ельцина на первом месте всегда был Путин, которому не страшно было передавать правление Россией. Владимир Путин, к слову, опасался такой ответственности, поскольку не был уверен в том, что он готов к президентству.