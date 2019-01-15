Ударили по яйцам!: Психологи объяснили причину «яичного хайпа» в сети

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Девяток яиц, вандализм Бибера, здоровье при помощи яиц, активная публикация звёзд продукта в Instagram и другие новости взорвали интернет в последние дни. Яйца сейчас стали самым обсуждаемым продуктом в сети. Началось все с девятка яиц. Тогда стало известно, что вместо привычного десятка, на прилавках в упаковке будет лежать на одно яйцо меньше.

Джастин Бибер опубликовал в сети видео, где он раскидывает яйца в дом соседа – фанаты осудили его за крайнюю степень жестокости и вандализм. 20-летнему певцу грозит административное наказание.

Все больше стали читаться новости про необходимость съедать одно яйцо в день, в первую очередь, для поддержания здоровья и иммунитета.

Дмитрий Маликов просит 70 млн лайков за фото двух яиц в Instagram.

Психологи объяснили, что яйца – словно хлеб, соль и сахар – то, что всегда есть почти у каждого в доме, у всех классов, у всех стран, поэтому люди интересуются стоимостью, продажей и покупкой яиц.

Некоторые люди со смехом комментируют ситуацию: «ударили по яйцам», «яичный хайп», «восстание желтков против белков» и прочие комментарии пользователей привлекают внимание к себе.

Однако другие же насторожено относятся к теме. Хозяйки приходят в шок от новшества, причиной стал то, что всегда было обыденным, сейчас видоизменено. Люди политической власти, комментируют «путинский девяток», как последнюю каплю, а в аналогию приводят династию Романовых, которая пала из-за мелочи – в Петроград вовремя не завезли хлеб.

И смешно, и страшно, а все же основной причиной стало, что с начала 2018 года цена на яйца выросла на 26%, поэтому уменьшение стоимости и количества может стать хорошим маркетинговым ходом для компаний.