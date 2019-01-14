«В поисках пришельцев»: Новый сервис SETI поможет найти инопланетян

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Будет создана огромная база данных и программное обеспечение, которое фиксирует новые радиовспышки и редкие публикации ученых на эту тему.

В поисках пришельцев ученые создали новый сервис SETI, который поможет найти инопланетян и все, что с ними связано. Наиболее ранние записи датируются 1960 годом, а сама база постоянно будет обновляться с учетом современных исследований.

Данный онлайн-инструмент может помочь открыть новые взаимосвязи между открытиями или событиями в космическом пространстве, которые было невозможно установить, с учетом, что доступа к общей базе не было ни у кого. Правда, сервис должен содержать подтвержденные и точные данные.

Благодаря разработке станет возможным узнать, была ли жизнь вне Земли - на Венере или Марсе, используя в качестве помощи готовые наблюдения. Technosearch может стать настоящей находкой не только для ученых, которые ищут внеземную жизнь, но и для новичков-любителей, которые способны будут провести параллели между полученными ранее данными не с научной точки зрения, а обычной логики.