История о «детях» Путина и Кабаевой может быть провокацией Запада для свержения власти

Сегодня, 15:51

Заказные статьи и фотошоп снимков молодого Путина и «нынешней» Алины очень странно выглядит и теперь ясно – это подставная информация, сделанная для падения рейтингов «не семейного» президента.

Политическая карьера требовала от Владимира Путина очень много времени. Он посвятил всего себя жизни страны и даже еще Борис Ельцин увидел во Владимире Владимировича человека серьезного и ответственного. Спустя годы работы и труда для РФ, Путин не только превзошел все показатели по инновациям и развитию, но и получил неподдельный авторитет у своих избирателей, которыми стало большинство населения России. Не дает покоя только народу история о «детях» Путина и спортсменки Алины Кабаевой.

По одной информации есть журналист, который раскопал местожительство Алины и сына Путина. При этом мужчина не только раскрыл все подробности, но вскоре отказался от своих слов, ссылаясь на догадки и выдумки. Одни источники писали, что Кабаева родила от Путина сына, которому сейчас 4-6 лет.

По комментариям «диванных экспертов» Алина сама воспитывает ребенка и скрывает его родство с президентом РФ. Некоторые любители сенсаций нашли рациональный смысл в том, что Кабаева родила даже близнецов от Путина. Якобы спортсменка появилась с мальчиками однажды на людях, а после никогда не показывала мальчиков из-за их схожести с Путиным.

Однако, не состыковки в датах, путаница в фотографиях и несоответствие догадок об этой «паре» наталкивают на мысль, что история о «детях» Кабаевой и Путина может быть провокацией Запада. Откровенные слухи о президенте могли распустить специально спецслужбы для свержения власти. Путина любят и уважают, для многих он пример для подражания и самый главный человек во всей стране, но вот история о разводе с женой могла пошатнуть устойчивость образа примерного политика.

Новость о «любовнице» и рождении детей вне брака для президента могла грозить отставкой. Складывается впечатление, что Путина хотят сменить иным кандидатом. Есть подозрение, что история о «детях» Путина и Кабаевой может быть провокацией Запада для свержения власти и отставки Путина. Но отсутствие доказательств в этом вопросе делает «засланных казачков» только хейтерами.