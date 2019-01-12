Всё сбывается: Предсказания Матроны Московской наводят страх на людей

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Люди уже поняли - конец света наступил. Ужасные события происходят не только в природе. Мир как никогда близок к Третьей мировой войне, а людей массово поражают неизвестные ранее болезни.

Матрона Московская предсказала, что 2019 год станет началом конца человечества: столкнутся ложь и правда, а зло попытается околдовать человечество сладкими обещаниями. Люди забудут, что такое праведность и духовность, после чего придет день Страшного суда. Но до этого, людей поразят неизлечимые болезни, которые принесут неизвестные вирусы.

С этим предсказанием согласны многие футурологи и исследователи библейских текстов. Так, например, предсказания блаженной Матроны Московской полностью согласуются с древними предсказаниями о Кровавой Луне из Еванглия, которые растолковал проповедник Пол Бегли. По его оценкам, Апокалипсис придет на Землю уже 22 января этого года. Свои предсказания Бегли сделал, изучив древнее пророчество из библейской книги Иоиля. Прогноз священника не только совпадает с предсказанием блаженной Матроны, но и совпадает с данными астрономов, которые объявили, что Кровавая Луна взойдет 20-21 января.

Еще один эксперт по глобальным рискам Алексей Турчин считает, что катастрофа настигнет человечество в ближайшие несколько лет и виной тому будут нанотехнологии и биологическое оружие, над которыми люди потеряют контроль.

Все предсказанное, несмотря на скептицизм ученых, уже сбывается. Мир стоит на гране ядерной войны, Землю разрывают землетрясения и извержения вулканов, в самым благополучных странах люди тысячами заболевают неизвестными и неизлечимыми болезнями, политики, врачи и экономисты врут людям, пытаясь скрыть истинное положение дел, а священнослужители в борьбе за паствой готовы переписать Библейские заповеди.

Если раньше все это происходило где-то далеко и не особо касалось россиян, то сейчас и граждане РФ столкнулись с неизбежным. В РПЦ произошел раскол, дети в учебных заведениях целыми группами попадают в больницы с неизвестными диагнозами (как недавно в Москве госпитализировали школьников и воспитанников детсадов с кровавым поносом и температурой 39), о которых врачи почему-то не хотят сообщать родителям, а чиновники делают вид, что все в пределах нормы.

Предсказания Матроны Московской наводят страх на людей, потому что они видят – все сбывается в точности так, как написано. Ложь уже не отличить от правды, священники объявили друг другу войну, а эпидемии уносят тысячи жизней. Если это не доказательство того, что конец света уже наступил, то тогда скептикам стоит подождать февраля 2020 года – к нам летит гигантский астероид.