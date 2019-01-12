Новый Xiaomi Redmi Note 7 - ядерная бомба, по которой стучали молотком

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«Нереальный смартфон за копейки» использовали в качестве разделочной доски, царапали, кидали, били молотком — все в лучших традициях китайского производителя.

Китайские разработчики выпустили анонс Xiaomi Redmi Note 7, продажи которого на территории России начнутся не раньше августа 2019. Ничего нового смартфоноделы не показали, лишь подогнали аппарат под современные тренды, под смартфоны компании Huawei.

Но в итоге пользователь сможет получить флагман с нереальными техническими характеристиками и новую камеру в 48 мегапикселей всего за 150 долларов, что значительно уступает новинкам компании Huawei по цене в 2-3 раза и новеньким айфонам в 4-5 раз. Также, на новеньких «редми» убрали заевшую всех подзарядку с помощью микро-USB и поставили Type-C, благодаря чему аккумулятор в 4000 мАч будет заряжен до 100% буквально за час.

Компания Redmi стала суббрендом от компании Xiaomi, которую возглавил бывший президент обанкротившейся компании Gionee Лю Вейбинг, а значит Note 7 стал их первым флагманом и, если на рынке окажется не менее удачный смартфон, чем на презентации, то у Redmi есть все шансы прийти к званию самостоятельного бренда, что усилит конкуренцию на рынке мобильных телефонов, которая разворачивается «попарно» между Apple — Samsung и Huawei – Xiaomi на протяжении нескольких лет.

Если китайцы начинают что-то делать, они сделают до самого конца. Во время показа флагмана на закрытой конференции, смартфон усиленно проверяли на прочность. Подобно «кирпичам» Nokia, они летали по комнате, по ним стучали молотком и ножом, даже разделывали продукты — выдержал все и без царапин.

Смартфон не идеален, как и все имя ряд недостатков. Крупнейшим из считаю камеру 48 Мгп — характеристика, которая ни разу не говорит о качестве съемки. «Пустые слова» , которые из года в год играют роль «приманки», прекрасного пиар-хода, который заставляет людей, не сведущих в технических устройствах, покупаться, как на удочку, маркетологов.