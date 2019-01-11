«Мечта иммигранта»: «Несокрушимая» стена Трампа не может устоять перед обычной болгаркой

Сегодня, 12:50

К такому выводу пришли американские специалисты по безопасности. Они провели экспертизу конструкций, предлагаемых для её изготовления.

В итоге оказалось, что «Несокрушимая» стена Трампа не может устоять перед обычной болгаркой. Настоящая «мечта иммигранта», как уже шутят по этому поводу.

Перед этим были созданы восемь образцов конструкции стены. При их изготовлении использовались сталь и бетон. Их тестировал в марте прошлого года лично лидер США.

Его выбор пал на стену, которая будет состоять из стальных столбов. Однако, как оказалось, она ранее уже проходила проверку и показала свою уязвимость. Просто материалы об это опубликовали лишь сейчас.

Вообще, у Трампа были мысли о бетонной стене, но этому противятся демократы. Тогда он заговорил о «художественной оградке», через которую можно всё просматривать.

Идея с этой стеной настолько запала в душу Трампа, что, видимо, стала идеей «фикс». Ради этого он готов даже ввести в стране режим ЧП.

После этого он сможет приступить к строительству сооружения силами военных, без одобрения несговорчивого конгресса. Средства будут взяты из фонда, предусмотренного для чрезвычайных ситуаций.

Вообще, не все одобряют затею президента США. Монументальная стена между восточным и западным Берлином была выстроена всего за одну ночь и охранялась. Тем не менее, не смотря на огонь на поражение, и через неё умудрялись бежать из социалистического лагеря.

А сейчас стены всё какие-то смешные. Как тут ни вспомнить Сеню-кролика с его «монументальным» защитным сооружением на всей границе с РФ. Ага. Канавки покопали, сетку рабица установили. Деньги освоены. Куда? На Украине об этом предпочитают не вспоминать, как и обо всём широко анонсированном «великом» заграждении от «агрессора».

Сейчас и некоторые страны Европы поговаривают о строительстве участков стен на территориях, через которые к ним проникают имигранты.

Мир перевернулся. Раньше от СССР требовали открыть «железный занавес». Получите. Теперь сам Запад стал отгораживаться стенами. Видимо, там политики не понимают, что их время давно прошло.