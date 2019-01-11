Ударили по яйцам!: Власти России удалили одно яйцо из привычного десятка

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Девяток яиц теперь заменит привычный десяток. Повышение цен на продукты заменят их уменьшением.

На лавках РФ привычный десяток яиц будет заменен на девяток. В таре яйца расфасованы в три ряда по три штуки. Это удобнее в трансформации, чем ранее, однако теперь это вызывает большой резонанс среди покупателей. Люди видят цену на продукт ниже и моментально покупают его, не смотря на количество, хотя численность указана на упаковке большим шрифтом.

Ход этой компании был введен перед Новогодними каникулами , лишь как способ привлечь к себе внимание, однако эта тема так распространилась, что в дальнейшем привычный десяток могут полностью заменить на девяток. Напомним, что с начала 2018 года цена на яйца выросла на 26%, поэтому уменьшение стоимости и количества может стать хорошим маркетинговым ходом.

Многие пользователи осудили такое новшество, объясняя это стандартным неудобством для перестройки общества. Другие же наоборот поддержали идею, ссылаясь на Европу, в которой уже давно яйца можно купить по 2, 4, 6, 8, 10 штук в упаковке.

Также пользователи сети сообщают, что с Нового года, повышая стоимость , магазины стали продавать яйца поштучно, что действительно прибыльнее. Также в сети пошутили, что вскоре яйца совсем будут продавать с отдельной скорлупой, белком и желтком. Конечно, шутки шутками, но правдивая сторона в этом есть, а удобство в этих действия не совсем уместно. Людей с консервативными взглядами особенно угнетает эта ситуация.