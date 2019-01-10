«Galaxy S9 бросило в дрожь»: Цены на флагман Samsung рухнут на фоне слухов о раннем релизе Galaxy S10

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Предполагалось, что смартфон южнокорейского бренда покажут в марте, но СМИ узнали, что презентация S10, S10 Plus, бюджетной модели S10 Lite и, возможно, складного девайса Galaxy X состоится 20 февраля.

Компания Samsung Electronics вовсю ведёт приготовления к презентации нового поколения премиальных смартфонов. Ожидается, что на одной из платформ бренд представит сразу несколько устройств, в числе которых флагманский девайс Galaxy S10, модель с увеличенным экраном его Galaxy S10 Plus, бюджетный вариант Galaxy S10 Lite или Galaxy S10 E. Также есть информация, что Samsung готова представить первый складной смартфон Galaxy X. Подобный масштабный релиз, как правило, приводит к серьёзному падению цен на предшественников премьерных моделей. В частности, ожидается, что Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus по мере приближения даты очередной премьеры заметно потеряют в цене. Ожидается, что фанаты Samsung потеряют интерес к устаревшим гаджетам и будут ждать выхода на рынок юбилейных флагманов.

На этом фоне сегодня стало известно, что релиз Samsung Galaxy S10, а также «родственных» моделей состоится уже 20 февраля. Об этом сообщил популярный технологический портал CNet, ссылаясь на анонс мероприятия в рамках выставки Consumer Electronic Show в Лас-Вегасе. Ранее предполагалось, что новинки покажут в конце месяца, как в прошлом году, или же и вовсе в марте в связи с завершением работ над Galaxy X. Вполне вероятно – из-за того, что дата релиза Galaxy S10 оказалась ближе, чем ожидалось, цены на нынешний флагман Samsung рухнут. Не исключено, что продавцы вынуждены будут резко снижать цены на Galaxy S9 и S9 Plus, чтобы успеть разгрузить склады от скопившейся продукции, которая в скором времени будет намного менее востребована. В этой связи стоит ожидать быстрого падения стоимости на флагманские модели, которые уже «бросило в дрожь». Это может быть на руку рядовому покупателю, не желающему ждать выхода Galaxy S10.