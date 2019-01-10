«Примитивная схема»: Мошенники из ДПС на М4 «Дон» охотятся на «сонных водителей»

Сегодня, 13:13

Новый «развод» – лишь хорошо забытая старая схема, сообщают автомобилисты.

Водители предупреждают друг друга в соцсетях о сотрудниках ДПС на трассе М4 «Дон», которые используют «примитивную схему» мошенничества уже многие годы. Жертвами становятся те, кто едут по автодороге из других регионов, поскольку такие водители уже вымотаны поездкой и с большей вероятностью согласятся «решить вопрос на месте».

Инспекторы приглашают автомобилистов на пост и сообщают, к примеру, о превышении скорости, демонстрируя изображения с камеры, где видно, что автомобиль едет со скоростью в 120 км/ч. Только вот изображения берутся с другого участка, где эта скорость разрешена. Многие люди не желают разбираться в ситуации и дают взятку, чтобы уехать.

Продолжение... «Самые пацанские Приоры»: «Дерзкий тюнинг» LADA Priora показали в сети Легендарная отечественная машина недавно покинула конвейер, но не даст о себе забыть, ведь многие автомобилисты до сих пор используют ее как платформу для воплощения своих идей по модернизации... В комментариях пользователи поделились своими случаями, когда при общении с сотрудниками ГИБДД доходило до смешного. К примеру, одного водителя обвиняли в пересечении сплошной линии и пугали лишением прав, хотя на том участке даже при желании невозможно было выехать на «встречку» из-за отбойников.

«Спрашиваю – это где? Начали рассказывать где, и мне стало смешно. Это сплошная между 1 и 2 попутными рядами», – рассказал автомобилист.

Вместе с тем стоит отметить, что сонным водителям, на которых и охотятся мошенники из ДПС, не место за рулём, так как можно расстаться не только с деньгами, но и с жизнью.