«Сует нос не в свои дела»: Малахов может сильно поплатиться за расследование о финансировании Нелли Кобзон - мнение

Сегодня, 07:23

Скандальный телеведущий шоу «Прямой эфир» Андрей Малахов, не дождавшись у себя долгожданного гостя супругу, трагически ушедшего Иосифа Кобзона, Нелли, решил провести собственное расследование без личного интервью, за что может серьезно поплатиться.

Дело в том, что после кончины мужа Нелли Кобзон не дает больших интервью, причиной того может быть страх «сболтнуть лишнего». Внимание от нее удостоились разве что хорошие друзья и знакомые, которые знают, что говорить и лишнего не спросят,а Андрей Малахов к их числу не относится.

Экс-телеведущий Первого канала до сих пор «сует нос не в свои дела», именно поэтому он неплохо сработался с «Россией-1» и попросту перенес свое шоу со скандалами и грязью. Сменив название на «Прямой эфир», ждет гостей «пожирней». Сейчас, самой «желанной» для него является супруга покойного Иосифа Давыдовича Кобзона и главный вопрос к ней - «за чей счет она выживает?». Нелли в свою очередь уже отвечала журналистам, что не против прийти, «если позовет», косвенно подтверждая, что у нее нет выбора из-за вероятных долгов Кобзона перед Малаховым. Но время идет, Малахов зовет, а вдова продолжает игнорировать.

Вероятнее всего, это происходит из-за страха раскрыть личность «помощника», который спонсирует Нелли и за чей счет она живет пока не получила огромное наследство Иосифа Давыдовича. То ли «личность» слишком громкая, то ли это боязнь выставить себе «содержанкой», а может и вовсе страх вызвать подозрения о причастности к смерти эстрадного певца.

Так или иначе, но Малахов уже начал копать. Угрозы его не пугают, вспоминая недавний конфликт с Шукшиной, чья семья, по слухам, связана с мафиозными кругами. И даже то, что по распространенному мнению, Кобзон связан с правительственными и бандитскими шишкам, на прямую с «их администрацией», не останавливает строптивого журналиста.