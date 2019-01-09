«Спасательный круг»: Арктика является ключом к выживанию нашей планеты

Вчера, 23:00

BBC представила телевизионный документальный фильм Blue Planet II («Голубая планета II»), показавший как захватывающую дух красоту северных морей, так и глобальные угрозы, с которыми они сталкиваются.

Сейчас глобальное внимание приковано к океанам нашей планеты. Шок от некоторых из самых изолированных и нетронутых сред мира, задыхающихся от загрязнений, в частности, от пластика, подчеркнул необходимость глобальных преобразовательных действий.

Проведение Всемирной экономической конференции «Программа действий по океану» (Ocean Action Agenda) является одним из практических примеров налаживания глобального сотрудничества на высоком уровне. Для того, чтобы эта инициатива максимально использовала свой потенциал, надо уделять особое внимание морской среде Арктики.

В то время как на нашей планете есть пять океанов - Атлантический, Тихий, Индийский, Арктический и Южный (Антарктический), - именно Северный Ледовитый океан наиболее подвержен изменению климата. На самом деле, эти изменения происходят на наших глазах; мы уже потеряли более половины арктического летнего морского льда.

Существуют четыре причины, по которым Северный Ледовитый океан отличается от других океанов и имеет решающее значение для выживания нашей планеты.

Во-первых, в то время как эта относительно небольшая (по стандартам океана) морская среда занимает всего 1% объема мирового океана и лишь 3% площади поверхности мирового океана, ее влияние на глобальную климатическую систему непропорционально велико.

Во-вторых, хотя и небольшой по площади, он принимает более 10% мирового речного стока, в него впадают 20 из 100 самых длинных рек в мире.

В-третьих, арктический морской домен занимает около трети береговой линии мира.

И, в-четвертых, Северный Ледовитый океан содержит четверть континентального шельфа в мире, имеющего огромное социально-экологическое значение.

Во всех отношениях маленький Северный Ледовитый океан держится в топе на мировой арене.

Он отличается от других океанов и является важнейшим фактором глобального океанического конвейера. Например, Гольфстрим и Североатлантическое течение строго регулируются процессами, происходящими в Арктике. Северный Ледовитый океан далек многим из нас, но его влияние чувствуется повсюду.

Процессы, происходящие в Арктике, играют жизненно важную роль в соединении Тихого океана и Атлантики. Легендарный Северо-Западный проход - это не просто пункт назначения для исследователей и коммерческих судов; Арктика - это океанографическая цепь, которая связывает воедино и влияет на другие морские регионы и глобальную климатическую систему.

Изменения глобальной температуры оказали в высшей степени заметное влияние на Северный Ледовитый океан. Только за последние два десятилетия летнее покрытие морским льдом в Северном Ледовитом океане сократилось примерно на семь миллионов квадратных километров до чуть более 3 миллионов квадратных километров. Эта потеря представляет собой почти суммарную площадь всех стран мира.

Океанские воды становятся все более кислыми, а концентрация кислорода снизилась почти на 8% только за последние 50 лет.