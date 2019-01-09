«КГБ, НКВД, ФБР»: Двойник Путина мог быть специально прислан из-за границы для становления тоталитаризма в России

Сегодня, 15:24

Жесткие рекомендации американцев Путину, возможно, приходилось выполнять по четкому плану, который на сегодня выглядит как предсказание.

Владимиру Владимировичу Путину очень внимательным приходится быть в делах управления страной и любая даже самая незначительная «халатность» может стать фатальной. Личность главы государства очень обсуждается всеми независимо от уровня достатка, образования и даже территориального расположения не только в России, но и на планете. Российская федерация большая страна, которую в мире остерегаются и даже без преувеличения бояться. Личность Путина на посту президента не только изменила отношение к стране в принципе, но и дала понять многим, что РФ – это сила, мощь и многомиллионный народ. Владимир Путин попал на этот сложный и ответственный пост не с улицы, как многие «диванные эксперты» берутся утверждать. Его пригласили на пост заместителя управляющего делами Президента Российской Федерации Павла Бородина с августа 1996 года, после поражения Анатолия Собчака на губернаторских выборах. В Москве Путин мониторил юридическое управление и управление российской загрансобственностью. Именно эта должность и породила массу догадок о непростой личности Владимира Владимировича.

Поверить в безупречную репутацию молодого руководителя было очень сложно политикам старой закалки. Более того, многие не озвучивали, но подозревали, что Путин засланный казачек. Его дела с «заграницей» понимали как предательство или даже искали тайный сценарий появления Путина в политике и в России. Общество оказалось перед выбором принять нового руководителя или же наблюдать за развалом страны, которая лишилась многих содружественных государств. Решать пришлось быстро и Путин стал президентом, как теперь видно не на один срок. Но все же подозрения в ведении двойной игры с Путина некоторые «эксперты» не снимают.

Есть мнение, что двойник Путина мог быть специально прислан из-за границы для становления тоталитаризма в России. Ранние интервью Путина подчеркивают, что он возможно действовал по специально написанному плану. Может быть американцы действительно внедрили своего агента в политическую систему России, но сделать это слишком просто не вышло. Путин мог отбросить все предложения и сказочные многомиллиардные суммы денег, но Родину не предал. Некоторые политологи подозревают, что Владимира Владимировича могли устранить и прислать двойника Путина из-за границы. Провернуть такой план вполне могли специалисты ФБР. Возможно, двойнику Путина даже дали сценарий слов и действий, который на сегодняшний день выглядит как предсказание молодого политика Владимира Путина. Но все же это догадка, основанная на предположениях. Более того, на сегодняшний день есть версии, что «Путин уже не тот».

«Усиленно формируется новый образ Путина Патриарх, умудренный и понимающий «отец нации» приходит на смену мачо и военному вождю. Не уверены, что сработает. Рейтинг продолжает сползать. Но больше ничего не осталось», - говорится в Сети.

Стоит ли воспринимать серьезно такие слова о падении рейтингов или же это очередной пиар-шаг оппозиции, пока неясно. Возможно, двойник Путина мог быть специально прислан из-за границы для становления тоталитаризма в России, поскольку первые слова будущего президента очень ярко отражают будущее страны и вопросы о милиции и правоохранительных органах.

Но все же, более реальной версией кажется вариант в соответствии с сотрудничеством Путина с КГБ и НКВД. Ходит много историй и сотрудничестве Комитета государственной безопасности СССР, Народного комиссариата внутренних дел СССР с Владимиром Владимировичем. Опровергать это доводы не спешит никто, но все же не стоит отрицать плотной связи Путина со спецслужбами – только истинный лидер мог быть всесторонне подкованным, чтобы не стать жертвой режима или непредвиденных ситуаций.

Таким образом, можно предположить, что Двойник Путина мог быть специально прислан из-за границы для становления тоталитаризма в России и спецслужбы КГБ, НКВД и ФБР имеют подтверждающие данные об этом. Но все же это догадки и возможно «диванные политологи» не имеют понимания о политике вообще, но пытаются специально внести недопонимание между народом и президентом РФ, который по официальным данным сейчас не теряет своих позиций среди россиян. Этот факт говорит о многом, поэтому стоит самостоятельно взвешивать всю информацию и рационально подходить к ее анализу, даже если это касается самого главного человека в управлении огромной страной под названием Российская Федерация.