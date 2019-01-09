«Метка дьявола»: Бузова стала жертвой заговора ненавистницы - экстрасенс

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В рождественские святки гадание Бузовой обернулось страшной порчей на венец безбрачия и бездетность.

Ночью с 6 на 7 января в Рождественский сочельник девушки собираются погадать. Они мысленно отгораживаются от естественного мира и обращаются к сверхъестественным Ольга Бузова не стала исключением:«Ну что, мои хорошие, обсудим мои ночные гадания? Не могу сказать, что я верю во все это, но было интересно. По мере того, как догорала свеча я видела разное! У меня очень развита фантазия, поэтому я много что разглядела. Сначала черную розу, потом четырехлистный клевер, много цветов, карту или материк, черное сердце, рыбку, лягушку, мужское лицо».

Однако, экстрасенс Сеона объяснила, что это один из наиболее старых способов гадания, который возник в древнем Египте. И значение Олиного гадания можно расшифровать так: «Черный воск, это не черная роза и не черное сердце, это означает, что на тебе порча! Черный воск - «Метка дьявола», - певица стала жертвой заговора ненавистницы. Теперь понятно почему на личном у тебя не складывается, потому что тебе к этому закрыли доступ!».

Черная жрица решила предостеречь Бузову и попросила быть аккуратнее: «данный образ предупреждает вас о грядущем несчастье, о заговоре на одиночество и большую вероятность остаться бездетной». Сеона произвела магический ритуал и смогла охарактеризовать человека, который наложил порчу на телезвезду: «Это ваш тайный враг - молодая женщина, очень уверенная в себе, с властным характером, она не из тех людей кто прощает обиды и относится к тем людям, которые пойдут на крайние меры, ради своей выгоды».

В сети интернет ходит информация о том, что первая жена Дмитрия Тарасова очень переживала из-за развода. Хейтеры пишут о том, что именно она навела порчу на Олю.

«Ведь воск не должен быть черным», «здесь нет воздействия извне, все тени из прошлого элементарная обратка и есть за что», «глупо было выставлять это в соцсеть»,- комментируют подписчики.

Намекая на то, что она увела Тарасова из семьи. Возможно Оле стоит прислушаться к словам Сеоны, ведь действительно у Оли не складывается личная жизнь и ребенка родить не получается. Столько мужчин, но все не те, посочувствовали поклонники своему кумиру.