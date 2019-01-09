Сегодня, 08:23

Любовь Бушуева под псевдонимом Лола Тейлор, всеми известная порно-актриса выложила в свои сториз интересные новости.

Оказывается с ее слов ей написал певец Jah Khalib для заманчивого предложения. исполнитель треков (Медина, лейлало) с очень интересной просьбой.

Лола призналась, что она добренькая, но ее тоже обижать не надо, как можно было подумать, что она будет лизать его "леденец". Она не согласилась даже только потому, что он хороший певец.

Jah Khalib предложил порно-звезде проглотить его "Нефритовый стебель" и не "палить контору", чем вызвал гнев хейтеров.

"Буду, палить контору", - ответила Лола. Ей не понравилось манера общения певца.

"Как можно вообще подумать? Ну да ты там песенки поешь, но я тоже как бы не пальцем деланная и облизывать конец я не намеренна", - позмутилась порно-звезда.

"Бушуева это делает только за деньги либо за деньги", - призналась она своим подписчикам. Такая фраза не добавила хорошего посыла в ее пост, заметили пользователи.

"Может по любви",- говорит девушка, смеясь.

"Просто это неуважение к такому человеку как Люба, и я всегда за откровенность и за правду",- грубо ответила Лола.

"Просто хотелось ей по дружбе пообщаться,чего ты Джах так сразу то со своими плотскими утехами?", - грустно пробубнела Тейлор.

"Вот так, вот слушаем певцов фанатеем от них, а они хотят сразу чтобы мы глотали их нефритовый стебель", - подчеркнула скромняшка Любаша.

"Jah Khalib, хотел взамен расплатиться совместным селфи",- со слов порно-актрисы.

По ее словам, она не будет этого делать? на что он ответил: "Ну значит и селфи не будет!".

Певец записал ей аудио в WhatsApp, что больше всего его "убивают" слова: "я порядочная, я достойная". "ты просто порно-актриса",- подметил он и закрыл комментарии.

"Что же ты Jah совсем не боишься прессы и своей девушки", "или у тебя не хватает денег расплатиться за желаемое?", - задаются вопросами хейтеры.