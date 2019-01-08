Глобально потепление уничтожит самые ценные исторические памятники ЮНЕСКО

Вчера, 23:02

Каждый четвёртый объект Всемирного наследия будет уничтожен. Большой Барьерный риф уже почти вымер, а Голубая мечеть в Стамбуле не выдерживает нынешних температур.

По состоянию на 2019 год более 1000 памятников культуры человечества и природы внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако, вскоре огромная их часть может исчезнуть. Как заявили учёные, самые ценные исторические памятники уничтожит глобальное потепление.

Если Земля и дальше продолжит нагреваться из-за деятельности человека и выбросов парниковых газов, то это отразится не только на жизни цивилизаций. Самым ярким примером может быть фьорд Илулиссат. Там буквально на глазах тает огромный ледник Сермек-Куджаллек. Этот процесс ускорился ещё 10 лет назад, и ситуация только усугубилась.

Правительство Гренландии уже заявило, что жители фьорда Илулиссат станут первыми, кто увидит изменение климата в действии и уничтожение занесённого в ЮНЕСКО ледника.

Переживают учёные и за Йеллоустонский национальный парк, который также состоит в списке Всемирного наследия. Каждый год зима в регионе становится всё короче, реки теплеют, снега выпадает меньше. Всё это уничтожает местные озёра и водно-болотные угодья, продлевая сезоны пожаров. Стоит отметить, что Йеллоустон – уникальный памятник природы. Он является кратером от гигантского метеорита, уничтожившего сотни лет назад динозавров. Сейчас же буквально вся уникальная экосистема парка может быть потеряна.

Глобальное потепление повысит уровень мировых вод, что затопит остров Пасхи вместе с уникальными статуями моаи. Все 800 каменных памятников, сделанных в 13-16 веках, исчезнут, как и последние свидетельства существования Полинезийского общества.

По словам учёных, каждый четвёртый объект ЮНЕСКО может буквально пропасть. Жара уже убила половину кораллов в Большом Барьерном рифе, а уже в ближайшие лет они и вовсе исчезнут. В это же время разрушаются и исторические постройки, такие как Голубая мечеть в Стамбуле.

Замдиректора Программы по климату и энергии Адам Маркхам считает, что странам нужно заботиться о памятниках ЮНЕСКО, учитывая индекс климата и его изменения. Так на Майорке люди успешно возродили древние традиционные системы полива. Учёный уверен, что правительства стран обратят на памятники внимания, и проследят за их сохранением, хотя соблюдение международных экологических норм также остаётся важнейшим элементом.