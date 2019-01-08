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Несмотря на «духоподъемные» ценности для зомбированного украинского народонаселения, связанные с принятием церковной независимости, простых жителей более беспокоит их жилищный комфорт.

Блеф Украины о наличии газа в подземных хранилищах, может стать фатальным для киевской власти, потому как ранее заявлялась полная независимость от российских поставок голубого топлива. В настоящее время, незаконное киевское правительство вынуждено признать, что их бездарное и жлобское финансирование наук, привело к полной дезорганизации. Метеорологи, получающие средства по остаточному принципу, выдали на 2019 год прогноз предыдущего сезона, который свидетельствовал о аномально мягкой зиме на всей территории Украины. Соответствующие структуры, весьма обрадовались предсказаниям и заявили, что 13,377 миллиарда кубометров газа вполне хватит украинским регионам для поддержания тепла и, даже обеспечит часть производственных процессов.

Однако все пошло не так. Неожиданно, на территориях Украины температуры воздуха приблизились к обычным зимним значениям. Это означает, что правительство во главе с Владимиром Гройсманом будет вынуждено обратиться к России, несмотря на политическое сопротивление Петра Порошенко. Эксперты уже приготовились следить за забавным «боданием» внутри Украины. Тем более, что население Украины не вызывает ни у кого малейшего сочувствия, так как оно поддерживает все действия нынешней власти.