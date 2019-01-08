«Закидают мясом и Тополями»: Китай и Россия готовятся к войне с США?

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Возможность грядущей войны муссируется не первый год. Действия сильнейших мировых держав говорят об активной подготовке к мировому конфликту. Россия и США, как известно, уже давно «на ножах», ведя параллельные дипломатические и экономические стычки. Теперь об усилении армии заявил и Китай.

Как может распределиться баланс сил в случае глобального военного конфликта? Мир, переставший быть проамерикански-однополярным вместе с ростом и укреплением РФ, вряд ли может разделиться больше, чем надвое. И раз уж экономически-ориентированный терпеливый Китай официально начал готовиться к войне, по приказу Си Цзиньпина, стоит задуматься о последствиях.

РФ укрепляет оборонный и наступательный потенциал уже лет как 10. Изначально обложенная со всех сторон американскими военными базами, сейчас Россия готова «встречать гостей» по всем направлениям. Черноморское, тихоокеанское и северное направления надёжно прикрыты наземными, воздушными и морскими силами. Также, через размещение стратегических ракет в Калининградской области, РФ готова грозить Европе «Тополями», «если что вдруг».

Трамп, находящийся в отчаянном положении, может пойти на решительные меры, чтобы сохранить президентский статус. Переводить внимание народа с внутренних проблем на внешнего врага – привычная тактика США. Россия не первый десяток лет является отличным кандидатом на эту роль. Тем более сейчас, когда её военная и экономическая мощь крепнет, а бывшие партнёры США перебегают под более стабильное крыло Путина.

В этой связи Китай, являющийся союзником РФ, всегда тактично оставался в стороне, дела упор на экономический рост, имея для этого огромный людской ресурс. Этот же ресурс и станет основой военной мощи Поднебесной, в случае военного столкновения – Китай может банально «закидать мясом». Раз Си Цзиньпин официально забил тревогу – значит на то есть повод, особенно учитывая регулярные «наезды» США на Китай.

Война может пойти по такому сценарию – Евразия против Америки. РФ и Поднебесная, давние партнёры, к которым, вероятно прибьются часть европейских и ближневосточных держав – при такой близости мировых гигантов они долго не продержатся.

Вопрос в том, кто, кроме Украины, будет воевать на стороне США – последнее время их тактика брутального давления на партнёров вызывает отвращение и вынуждает многие страны с интересом смотреть в сторону «Российского лагеря», где надёжней, спокойней и теплее.