ВКС России или ВВС США?: НЛО пролетели над позициями ВСУ под Донецком - эксперты разошлись во мнениях

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Накануне затмения Луны под Рождество над позициями войск Украины бесшумно прошло звено летательных аппаратов. Мнения экспертов разошлись. Украинские силы сразу же сообщили в штаб о российских беспилотниках. Уфологи придержались другого мнения – три «беспилотника» не что иное как НЛО. Другие уверены, что это бомбардировщики Трампа, уж очень похожи.

Очевидцы успели заснять звено «аппаратов Шойгу», пролетевших в районе «серой зоны» Новороссии. Украинское командование уверено – беспилотные летательные аппараты ВКС РФ фотографировали позиции незалежных войск.

В пользу этой версии приводится тот факт, что аппараты прошли совершенно бесшумно в тихом ночном небе, то есть были планерной конструкции, применяемой при разведывании местности. Красные огни на борту одного из аппаратов были приняты за инфракрасную подсветку сверхчувствительных камер слежения, позволяющих фотографировать ночью снимки высокого разрешения.





Речь идёт, конечно же, о новейшем российском беспилотнике 6 поколения «Охотник», способном нести на борту тяжёлое вооружение и наносить серьёзный урон позициям противника, находясь вне зоны досягаемости. Аппарат и вправду очень похож на объект в небе.

Ряд уфологов, тщательно рассмотрев снимки и отредактировав яркость, контрастность и чёткость изображения, пришли к однозначному выводу – НЛО. На приложении к снимку ясно видно, что три корабля идут звеном, один за другим, резко «выруливая», чтобы не засветиться на фоне яркой Луны.

Кроме того, экспертами отмечено, что треугольная форма инопланетного корабля данного типа давно известна, первый такой объект был замечен ещё в начале «нулевых» любителями из Астрахани. Три огня, названных бортовыми, включаются или выключаются по ситуации, точное назначение их пока неизвестно. Бесшумность аппаратов уфологи также приводят в качестве аргумента.

Есть и третья сторона в данном вопросе. Ряд военных экспертов признаёт в «кораблях» явные очертания американского стелс-бомбардировщика B-2 Spirit (англ. «Дух»), имеющего форму, очень близкую к той, которую отмечают уфологи. Что потребовалось американским бомбардировщикам в украинском небе, пока неизвестно.

ВКС РФ, ВСУ и другие официальные источники пока не комментируют произошедшее. Это наводит на мысль, что ситуация очень активно разбирается в этих ведомствах и они пока не определились, в каком ключе предоставить публике этот инцидент.

Мы продолжаем следить за развитием событий.