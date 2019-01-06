«Кобзон, Кельми, теперь Челобанов»: Экс-фавориты Пугачевой не могут победить смерть из-за черной магии – экстрасенс

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Иосиф Давыдович и Крис уже поплатились за ссоры с Примадонной, а теперь в опасности Сергей Челобанов, подчеркивает эксперт.

Смерть Криса Кельми шокировала многих его поклонников и привела общественность в состояние переживаний. Его уход назвали странным и страшным. Пока судмедэксперты ищут истинную причину смерти певца, его жена, кажется, что-то скрывает и не комментирует обстоятельств гибели экс-мужа.

Практикующий экстрасенс прокомментировал ситуацию и провел анализ обстоятельств. По его словам, в деле смерти Кельми замешан очень сильный и знаменитый человек, который своей энергией мог даже повлиять на скорость его смерти.

«Экс-фавориты Пугачевой не могут победить смерть. Такое априори нереально. Ссоры с Кобзоном и более чем 7-летнее молчание привели к онкологии артиста. И Крис Кельми был очень близок Алле из-за песни «Ночное рандеву», но узнав правду о личности автора, Примадонна поменяла отношение к артисту с позитивного на пренебрежительное. Следующим теперь может стать Сергей Челобанов, который также был любимцем Аллы и руки ее целовал», - говорит экстрасенс.

Экс-фавориты Пугачевой не могут победить смерть из-за черной магии, которую могла применить «ведьма» Пугачева, резюмирует экстрасенс. Алла Борисовна была и остается сильным человеком с очень крепким характером, а об ее силе уже ходят легенды. Примадонну не раз обвиняли в негативном влиянии на людей, но все же интересным остается факт ее долгожительства для хейтеров. Принимать слова экстрасенса как 100% вероятность и правду все же не стоит, поскольку это личное мнение, основанное на субъективных данных. Однако после смерти Криса Кельми Сергею Челобанову все же стоит задуматься над своим будущим, чтобы не повторился злой рок, но уже с его именем.