«Приговор математиков»: Третья мировая война неминуема, как смерть

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Мрак очередной глобальной катастрофы, созданной самим человечеством, неминуем. К сожалению, гуманистические учения философов отступают перед статистикой, не сулящей людям ничего позитивного.

Ученые специального центра при Флорентийском университете создали модель, при которой были полностью исключены любые исторические посылы, личные амбиции монархов и глав государств, экономические и прочие факторы. Приговор математиков был страшен, Третья мировая война неминуема, как смерть. То есть, в любом случае, даже при построении некоего гипотетического рая на Земле, возникнут противоречия, приводящие к конфликту. Математиками были рассчитаны более миллиона моделей изменения истории в тот или иной период, но всегда, война оказывалась на первом плане, как единственный способ прихода к благополучию.

Наиболее характерен и показателен период, когда Хайремом Стивенсом Максимом был изобретен станковый пулемет. Тогда мир вздохнул с облегчением, потому как использование такого оружия делает войны «нелогичными» с точки зрения предполагаемых потерь. Через четыре года началась Первая мировая война. Когда американцы сбросили ядерные бомбы на два мирных японских города, мир содрогнулся, но к счастью, благодаря Лаврентию Берии СССР смог вовремя стать ядерной державой, что сохранило относительный мир на планете еще на 60 лет. Сейчас вооружения выходят в космос, и математики предсказывают неминуемую катастрофу, которая унесет жизни не менее половины человечества.