«Правда о Нибиру смертельно опасна»: Могилы внезапно погибших конспирологов могут занять отдельное кладбище

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Сведения о существовании Планеты Х, в современной истории, появились задолго до массового информационного всплеска начала текущего века. Череда мистических событий вокруг «убийцы Земли» началась на территории советской России после Октябрьского переворота.

Именно с тех пор возникло предположение, что правда о Нибиру смертельно опасна. В настоящее время, могилы внезапно погибших конспирологов и уфологов, занимающихся гипотетической 12-й планетой Солнечной системы могут занять отдельное кладбище. В 1920 году авантюрист, эзотерик и чекист Яков Блюмкин впервые услышал о существовании Нибиру в монастыре тибетских монахов. Эти знания, которые были представлены в Академию наук, закончились для Блюмкина скорой и нелепой смертью от пули своих коллег по Чрезвычайной Комиссии. Все было списано на трагическую случайность. Это было началом истории. Глобальные политические катаклизмы отодвинули проблему Нибиру на второй план. Однако с середины прошлого века смерти конспирологов приобрели массовый характер.

Например, наиболее показательной явилась гибель известного представителя альтернативной науки Джорджа Грэхема. Конспиролог предупреждал коллег о грозящей ему опасности и даже заблаговременно распространим медицинскую справку о своем хорошем физическом и психическом здоровье, но буквально через месяц был найден мертвым в номере провинциальной гостиницы. Тело было кремировано на следующий день, несмотря на то, что родственники не успели приехать в Огайо. Среди отечественных исследователей, стоит вспомнить физика-теоретика Александра Склярова, в расцвете лет скончавшегося от сердечного приступа или Вадима Черноброва, вплотную подошедшего к разгадке цели появления Нибиру в Солнечной системе. Если вспоминать всех исследователей поименно, то выйдет длинный некролог, в котором причинами смертей обозначены бытовые несчастные случаи, ДТП, внезапные остановки сердца.