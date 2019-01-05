Китай рвётся первым выйти на контакт с инопланетянами – эксперты

Сегодня, 12:09

То, что страна делает в этом направлении, свидетельствует о том, что для этого есть достаточная вероятность. В то же время, в официальных толкованиях напускается множество тумана и всё окутывает секретность.

Однако уже становится очевидным, что Китай рвётся первым выйти на контакт с инопланетянами. К такому выводу пришли эксперты, проанализировав денежные вложения и достижения китайских учёных на этом пути.

Прежде всего, это, конечно, строительство уникального радиотелескопа FAST с тарелкой с диаметром в 500 метров. Чтобы представить это сооружение, нужно мысленно сложить вместе 30 футбольных полей. Ничего подобного в мире больше нет.

Китайские учёные признались, что они обнаружили некоторые странные сигналы из космоса. Затем следует ожидаемое продолжение о том, что подтвердить их происхождение не представляется возможным, поскольку они прекратили повторяться. Проверить, так ли это, является весьма затруднительным.

Видимо, всё-таки не совсем так. Свидетельством этому является срочный запуск китайцами ровера-зонда Chang’e-4 Rover. При этом, он смог приземлиться на обратную (тёмную) сторону Луны, которая с Земли вообще не наблюдается и ранее никогда не исследовалась.

После этого китайские специалисты признались, что этот ровер сможет не только заняться исследованием лунной поверхности, на которую раньше никогда не ступала «нога человека» и сбором проб грунта.

Его появление там будет способствовать усилению возможностей в поисках сигналов от внеземных цивилизаций. При этом он может действовать в этом вопросе как самостоятельно, так и в дубле с FAST, что даст многократно усиленный эффект.

Однако ряд экспертов не вполне доверяют информации китайских учёных, что цели уникального ровера, запущенного на абсолютно недоступную ранее для исследований часть Луны, заключаются именно в этом.

Если на Луне присутствует внеземной разум, в чём многие уже совершенно не сомневаются, то «спокойно чувствовать себя» он мог именно там. Именно на «тёмной» стороне этого спутника Земли.

Впрочем, называть его спутником можно лишь весьма условно. Его возраст намного превышает возраст Земли, то есть он, априори не мог быть её спутником. На этом моменте ломается большинство теорий.

Наиболее естественный вывод для уфологв - Земля была создана инопланетянами, обосновавшимися на Луне. Каким образом, нашему разуму сейчас неподвластно.

Как бы то ни было, а подозрительная активность китайцев лишь подтверждает высокую вероятность существования внеземного разума. При этом, именно Китай хочет первым выйти на контакт с инопланетянами.