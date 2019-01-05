«Вывел $2 млрд в Мозамбик»: Главу ВТБ Андрея Костина готовятся арестовать в США - СМИ

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По запросу Вашингтона в Йоханнесбурге уже арестовали организатора аферы, стоившей Мозамбику дефолта в 2016 году, экс-министра финансов страны Мануэля Чанга, который якобы и дал показания на руководителя ВТБ.

Серия громких арестов всколыхнула накануне Европу и Африку. Накануне агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что международная следственная группа приступила к активной фазе расследования крупной аферы в Мозамбике, которая стоила стране дефолта в 2016 году. В рамках данного дела в Лондоне по запросу США арестованы топ-менеджеры Credit Suisse Эндрю Пирс, Сурджан Сингх и Детелин Субев. Финансовая организация, наряду с российским ВТБ, выдала кредиты африканскому государству на покупку судов для ловли тунца и защиту береговой линии на общую сумму $2 млрд. В итоге деньги были разворованы.

Отмечается, что аресты высокопоставленных сотрудников швейцарского банка произошли через пять дней после ареста в Йоханнесбурге при попытке бегства в Дубай экс-министра финансов Мозамбика Мануэля Чанга. Последнего подозревают в организации мошеннической схемы по разворовыванию кредитных средств. Якобы бывший чиновник дал показания на своих подельников в Credit Suisse. При этом в СМИ также появилась информация, что Чанг рассказал о якобы причастности к преступному сговору главы ВТБ Андрея Костина. Об этом сообщает популярный Telegram-канал «Футляр от виолончели». В сообщении сообщества среди прочего говорится, что в США уже якобы готовятся арестовать главу ВТБ. Соответствующие органы добиваются получения судебного ордера на его задержание. Возможно, американские прокуроры также считают, что именно Костин вывел из России $2 млрд, которые позже были похищены.

В настоящее время представители ВТБ пока не комментируют задержание Чанга и партнёров из Credit Suisse. Как известно, Костину и без того не привыкать к негативному отношению со стороны Запада. Напомним, что 6 апреля 2018 года он был включён в санкционный «Кремлёвский список» США в числе 17 чиновников и 7 бизнесменов из России.