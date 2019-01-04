«Пьющий ворюга, пошлый комик или аферистка со стажем»: Украинцев могут поставить перед фантастическим выбором президента

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С первым залпом новогоднего салюта на Украине официально началась кампания по выбору очередного президента страны.

По мнению здравомыслящих аналитиков, которые еще иногда успевают вставить свое слово в «свободном от цензуры» информационном поле «незалежной державы», украинцев могут поставить перед фантастическим выбором президента. Среди лидеров на данный момент присутствуют следующие персонажи.

Пьющий ворюга (народное определение) Петр Порошенко, который, несмотря на низкий рейтинг, может при помощи административного ресурса и «нагибания» бизнес-структур, выйти во второй тур президентских выборов. Пошлый комик Владимир Зеленский, он же – марионетка, натянутая на руку опального, но несгибаемого олигарха Игоря Коломойского, способен воспользоваться традиционной электоральной тупостью, когда, например, в мэры Киева избирались шизофреник «Леня-Космос» или боксер с отбитым мозгом – Виталик Кличко. Ну, и конечно, звездный час может прийти для аферистки со стажем Юлии Тимошенко, которую в кулуарах называют единственным политиком «с яйцами».

Как считают скептики, все эти граждане будут выгрызать власть любыми путями. Нынешний президент Порошенко прекрасно понимает, что в случае потери власти он будет буквально растерзан теми представителями бизнеса, которых он нагло и цинично ограбил. Так как в Ростове Петра Алексеевича вряд ли ожидают, то до своего дворца в Испании, он может и не добежать. Зеленский, состоя на полном содержании у Коломойского, в случае своей неудачи будет раздавлен Игорем Валерьевичем, благо слухов о его расправах с теми, кто не оправдал его ожиданий, вполне достаточно, чтобы задуматься. Ну, и украинская «Тэтчер» Юлия Владимировна. Наконец, спустя десятилетия она готова осуществить свою мечту и поквитаться с врагами. Говоря народным языком, офигенные перспективы у страны, которая еще в 1990 году считалась наиболее перспективной республикой при распаде СССР.