«Космическая оптимизация»: Аудиторы Вселенского разума признали бесполезность Земли в Солнечной системе

Сегодня, 04:20

Самые мрачные предсказания уфологов и конспирологов, становятся кошмарной реальностью, если внимательно следить за отчетами ведущих мировых астрофизиков, отслеживающих динамику изменений в космосе за последние десятилетия.

Несмотря на доминирующие научные постулаты, внедренные в общественное сознание, как незыблемые и уже не требующие доказательств, авторитетные уфологи, опираясь на факты, заявляют, что аудиторы Вселенского разума признали бесполезность Земли в Солнечной системе. «Космическая оптимизация» может произойти из-за того, что эксперимент с развитием мыслящих существ в условиях отдельно взятой планеты, оказался не эффективным и даже, провальным. Несмотря на все «намеки» со стороны исследователей, многократное уничтожение и возрождение цивилизаций, человечество не способно принять условия космической гармонии, когда планета и все окружающее пространство является неотъемлемой частью существования.

Постоянные войны, с разработками все более смертоносного оружия, начинаются с каждым новым витком исторической спирали. Поэтому, провидцы предупреждали и предупреждают о губительном, тупиковом пути. Теперь, когда военные действия способны выплеснуться в космос, Вселенский разум пришел к выводу, что надеяться на разум человечества, более не представляется возможным. Уфологи предполагают, что именно 2019 год, закончит эру ошибок. Солнечная система продолжит свое существование, но уже без искусственного вмешательства в ее эволюцию, с дальнейшим перерождением в нечто новое, согласно законам Вселенной. Можно как комментировать эту аполитическую теорию, но в ней присутствует логическое начало.