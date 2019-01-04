Порошенко нужны враги: Почему СБУ начала расследовать попытку «госпереворота 2018 года» лишь сейчас - мнение

Сегодня, 09:12

В этой истории целый ряд интересных моментов. Во-первых, предпринята она была, якобы, ещё в мае.

И вот, наконец, СБУ начала расследовать, якобы, предпринятую в 2018 году попытку госпереворота на Украине. Однако, она уже располагает сведениями о многих действиях «заговорщиков».

Местом сбора заговорщиков была Прага, где они в мае 2018 года устроили проведение «Первого национального украинского конгресса» «ПНУК». Одним из первых его решений было то, что Верховная Рада, Генпрокуратура и МВД объявлены, как преступные и незаконные организации.

ПНУК был объявлен в качестве единственного легитимного законодательного органа Украины. Также, якобы, произошло создание «Украинского народного трибунала», ставшего новым органом судебной власти.

Помимо того, «путчисты», якобы, озаботились и созданием собственных силовых структур. Это «Украинская народная армия» и спецслужба, названная «Тайной екзекьютой».

В качестве единого кандидата на предстоящие выборы президента был выбран Иван Бубенчик. Он был одним из активистов Евромайдана.

И вот здесь начинаются «интересности». Этого персонажа подозревают в том, что во времена Майдана зимы 2013 – 2014 годов он убил двух бойцов «Беркута». Да он и сам этого не скрывал, говоря, что ещё и ранил самолично нескольких силовиков из Калашникова, полученного от одного из руководителей беспорядков.

Видимо, пришла пора это вспомнить и вспомнили. Бубенчик был задержан 3 апреля 2018 года. Однако, прошло лишь полтора месяца, и он 18 мая 2018 года был отпущен на поруки. За него поручились двое народных депутатов, состоящих в «Блоке Петра Порошенко».

И почти моментально в Праге «вполне организованно» собирается ПНУК, в которой он становится «типа главным». Ничего не напоминает?

В постоянной «борьбе с внешней агрессией» Украина уже порядком поднадоела всему миру. Другое дело, мощная, глубоко законспирированная, тайная организация, готовящая госпереворот.

Узнать о ней понадобилось лишь сейчас. Хотя СБУ трубит о своих «успехах» ещё за день, как сама же их и придумала. А здесь молчок. До поры, до времени.

Явственно начинает попахивать НКВД образца 1934 – 1937 годов.

Дальше возможно различное развитие событий. Порошенко может пойти по «турецкому варианту». Тогда против Эрдогана был реальный путч, но в Киеве можно организовать и постановочный спектакль.

Далее просто – введение чрезвычайного или военного положения и – «прощай выборы». Хотя есть некоторая опасность, народ, которому он изрядно надоел, может реально возмутиться. Тем более, что на руках у украинцев сейчас огромное количество оружия.

Возможен более «мягкий сценарий». То есть, начинается широкомасштабное расследование деятельности ПНУК. И вот тут, к тем, кто не согласен с политикой Петра Алексеевича, приходят «доблестные парни» и предлагают выбор.

Или ты уже согласен, или являешься подозреваемым в госперевороте путём участия в ПНУК. А там, пока разбирательство, пока то или сё, паровоз уже уйдёт.

Не исключено, что у Порошенко есть и ещё множество других вариантов, но этот похож на один из них.

Посудите сами. Один из отмороженных стрелков Майдана в кратчайшие сроки создаёт собственную законспирированную партию. Организовывает выборы депутатов по всей Украине и их съезд в Праге.

Даже некоторые из американских боевиков поумнее будут.

Порошенко нужно удержаться у власти любой ценой. Иначе, его исход станет не просто печальным.