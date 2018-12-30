Гренландия начала таять даже зимой, а льды Канады исчезнут через 50 лет – Глобальное потепление уничтожает Северный полюс

Вчера, 23:19

Тонны тёплой воды движутся к берегам Гренландии, северо-восточный ветер создаёт идеальные условия для шторма. А самые крупные ледники Северной Америки за последние 70 лет растаяли на целых 25%.

Холодная погода благоприятно влияет на вечные льды Земли, но сейчас в истории нашей планеты наступил такой период, что даже самые суровые регионы начали таять даже зимой. Для поддержания нормального состояния ледников на Северном и Южном полюсах попросту недостаточно холода. Недавно учёные рассказали, какими темпами глобальное потепление уничтожает Северный полюс.

На днях группа исследователей из Шотландской ассоциации Морской науки и университета Джона Хопкинса опубликовали документ, согласно которому тонны тёплой воды начали подниматься в узкие извилистые морские заливы фьорды.

По словам учёных, приближающиеся к Гренландии тёплые массы воды имеют температуру в несколько градусов выше нуля, но этого достаточно, чтобы вызвать таяние нижних слоёв льда. Физик Нил Фрейзер отмечает, что тёплые воды движутся к острову сильнейшим зимним ветром с северо-восточной Атлантики. Всё это составляет идеальные условия для шторма.

Стоит отметить, что в Гренландии содержится самый большой ледяной покров в мире, уступая только Антарктиде. Их таяние поднимет уровень мирового океана на 20% за год.

Однако, Гренландия является не самым опасным регионом. Ледники на Западе Канады просуществуют ещё несколько десятилетий, а уже через 50 лет и вовсе полностью исчезнут, заявляет профессор экологии университета Саймона Фрасера Дэвид Хик. Учёный указывает, что Канада была на третьем месте по количеству всего мирового льда. Его таяние изменит всю местную экосистему и этот процесс уже начался. Например, ледники в Юконе растаяли на 25% в сравнении с 1950 годом.

На этом фоне на 41% уменьшилось количество снега на Западе США. Учёные отмечают, что снежный покров всей Земли в целом снижается.

Как бы то ни было, исследователи прогнозируют поднятие средней температуры на несколько градусов, и это самое опасно, что человечество когда-либо делало Земле. В таком случае пропадут не только ледники, а целый ряд городов будет затопленный, многие страны планеты попросту станут непригодными для жизни. Однако такой сценарий возможен только если люди не изменят свой индустриальный курс и не начнут беспокоится об экологии, и эта положительная тенденция уже активно наблюдается.