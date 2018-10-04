Трамп стал во главе правящих на Земле рептилоидов – конспирологи

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Конспирологи уверены, что пришельцы-рептилоиды с Нибиру выбрали своего «рыжего» Дональда Трампа президентом США для развязывания войн и уничтожения населения Земли.

Сторонники теории заговора давно предполагали, что нашу Землю захватили ящеры-рептилоиды, которые одурачивают население планеты трехмерным измерением, постепенно вывозя золото на планету Нибиру. Внешне рептилоидов ничего не выдает, кроме как рыжего цвета волос и светлых глаз. Считается, что пришельцы с планеты Х не дают «глупым» землянам быть у власти, поэтому руководителями ведущих стран и являются рептилии.

Рептилоиды живут в четырехмерной реальности и выглядят совсем иначе, чем их представляет человечество. Их удачная конспирация позволяет скрывать от землян правду – конспирологи уверены, что вакцина от рака давно найдена, и они ею пользуются. Также участники теории заговора считают, что так называемые ящеры с Нибиру «веселятся», провоцируя войны и эпидемии, а все потому, что якобы миллионы лет назад человечество заняло Землю, на которой они проживали. Рептилоидам удается уничтожать человечество с завидным успехом, и во главе всей этой вакханалии стоит США.

Конспирологи предполагают, что Дональд Трамп стал во главе правящих на Земле рептилоидов, и теперь делает все возможное, чтобы вернуть своих «собратьев» вновь на нашу планету. Они уверены, что на Нибиру пришельцам-ящерам жить гораздо труднее, поскольку у них нет такого количества ископаемых и драгоценных металлов для развития технологий.

Под описание классического рептилоида правящего класса Трамп подходит, как никто другой: рыжие волосы, которые постепенно скрываются под сединой и перестанут быть заметными, светлые глаза и высокий рост. Он, не имея никакого опыта в политике, смог отвоевать кресло президента и теперь якобы внедряет коварные планы инопланетян с Нибиру.

Стоит отметить, что его собратами, по мнению конспирологов, несмотря на так называемую «общую неприязнь», является его предшественник Обама, соперница Хиллари Клинтон, Елизавета II, умерший миллиардер Рокфеллер и другие. Рептилоиды зачастую выбирают правителями «альбиносов», а Обама был поставлен для отвлечения внимания – население Земли начало подозревать, что им управляет внеземная цивилизация.

После своей «земной» смерти правящие рептилоиды отправляются на Нибиру, как считают конспирологи, а затем, через время, вновь возвращаются на Землю, но уже в другом облике. Они делают все возможное, чтобы более «глупое» население уничтожило само себя, а ящеры впоследствии могли занять нашу планету.