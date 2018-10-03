«Конец света неизбежен»: Пришельцы с Нибиру отомстят землянам из-за попыток нажиться на них – уфологи

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По сведениям экспертов, Нибиру должна была уничтожить Землю еще в августе 2018 года. Но пришельцы решили пощадить население планеты, ограничившись потоком катаклизмов и бедствий в качестве предупреждения о последствиях губительной деятельности человечества.

Предприимчивые земляне поняли, что планета-убийца Нибиру может быть не только устрашающим фактором, но и средством заработка. Правда, человечество, по мнению уфологов, не понимает, какую готовит для себя судьбу, глумясь над планетой Х. Помимо ювелирных изделий с Нибиру, вроде колец и подвесок, предприимчивые бизнесмены решили устраивать НЛО-туры, где были замечены корабли с пришельцами. Человечество, насмехаясь над инопланетными расами, могут обречь себя на гибель.

Астронавты, которые не побоялись рассказать о том, что Нибиру существует, как и пришельцы, описывают последних как доброжелательных сущностей, борющихся за справедливость в космосе. Пришельцы не приемлют ни войн, ни жестокости и уж тем более издевательства над собой. Если же человечество будет нарушать их главные заповеди, то они обязательно «устранят дефект», наслав на Землю стихийные бедствия, после которых практически никто не выживает.

Уфологи уверены, что конец света на этот раз неизбежен – терпение инопланетян с Нибиру «лопнуло», и они уже начинают «проучивать» население нашей планеты. Пришельцы с Нибиру отомстят землянам из-за попыток нажиться на них, исказив облик их планеты. Из «мирового правителя» предприимчивые жители Земли сделали Нибиру «планетой-убийцей», а теперь вытаскивают благодаря ей как можно больше денег, зная, что, якобы, Планета Х больше не вернется.

Специалисты советуют прекратить в срочном порядке продажи товаров, связанных с Нибиру, иначе пришельцы могут уничтожить Землю. Они рекомендуют обратить внимание на то, с какой частотой начали случаться природные катаклизмы, цунами, землетрясения и извержения вулканов – за последний год их стало в разы больше. Уфологи надеются, что прошлый опыт влияния Нибиру хоть как-то сможет остепенить землян ради своего же спасения.