Пентагон не дал Хиллари Клинтон рассекретить сведения об инопланетянах с Нибиру – уфологи

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Окружение Хиллари Клинтон утверждают, что политик верит в существование дружественных инопланетных рас, и имеет много единомышленников. В их числе оказался Дэвид Рокфеллер, который неоднократно призывал правительство США раскрыть всю правду об НЛО.

Джон Подеста, руководитель избирательного штаба Хиллари Клинтон, ссылаясь на письмо от астронавта Эдгара Митчелла, утверждает, что пришельцы из смежной Вселенной, из так называемой планеты Нибиру существуют. Они доброжелательны и невраждебны, но войны в космосе и на Земле не допустят. А Клинтон, которая начала интересоваться инопланетными расами еще будучи первой леди США, заинтересовалась данным заявлением, и начала искать прямые доказательства существования инопланетян.

Правда, как и всем политикам, возжелавшим пролить свет на правду о постоянно появляющегося в небе НЛО, Пентагон не дал никакой возможности Клинтон. Жена Билла Клинтона не столько хотела занять пост президента, сколько получить доступ к секретным материалам, которые хранятся в Минобороне США. По словам единомышленников Клинтон, Пентагон знает о существовании пришельцев, но упорно скрывает факты.

Уфологи уверены, что Пентагон умышленно не дал Хиллари Клинтон рассекретить сведения об инопланетянах с Нибиру, поскольку данная новость перевернет представление человечества о Вселенной, разрушит институт религии, и вызовет настоящий хаос на Земле. С другой стороны, как считают эксперты по уфологии, религиозно-политическое правление выгодно странам-лидерам, поскольку благодаря им можно управлять людьми. Правда о пришельцах Нибиру и других планет смежной галактики вызовет гнет населения Земли, поскольку человечество ощутит себя обманутым.

Клинтон неоднократно говорила, что чувствует рядом присутствие инопланетян, но пока у нее не будет на руках доказательств, заявлять об этом в открытую не будет. Правда, она все же надеется, как утверждают уфологи, «миссию разоблачения НЛО и Пентагона» совершит ее главный конкурент – Дональд Трамп.

Разговоры о существовании НЛО с Нибиру ходят давно, но все это время правительство стран убеждало население в том, что это всего лишь плод их фантазий, и они восприняли летающий объект за корабль пришельцев необоснованно. Но многие специалисты по аэронавтике и самолетостроению опровергают отношение НЛО к боевой или летательной технике, косвенно подтверждая догадки Хиллари Клинтон.