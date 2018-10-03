«Человечество на грани»: Врачи предупреждают о наступлении болезней XIX века после отказа от прививок

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Антивакцинаторство с огромными темпами распространяется по всему европейскому континенту и даже успело охватить соседствующую Украину. Правда, эксперты опасаются, что последствия из-за этого движения могут оказаться непоправимыми для всех жителей Земли.

Всем известны настрои европейцев относительно вакцинации – около четверти населения развитых стран не доверяют прививкам и считают их небезопасными. К примеру, последняя акция протеста против вакцинации состоялась в середине сентября 2018 года в Италии, город Болонья. Недовольные системой здравоохранения родители выступали за то, чтобы отменить принудительную вакцинацию, несмотря на все ранее озвученные им риски и последствия.

Как известно, правительство государств ЕС очень внимательно относится к вакцинации, принуждая своих жителей делать прививки во избежание эпидемии болезней, таких как корь, краснуха, полиомиелит, коклюш, дифтерия и столбняк. Особо усугубилась ситуация с наплывом беженцев из стран третьего мира, которые привезли с собой опасные инфекции. А «слабенькие» европейцы попросту оказались не готовы к такому повороту событий, поскольку привыкли «оставлять право выбора за собой», в том числе, и в вакцинации.

В той же европейской Италии правительство хочет наказывать нерадивых родителей, пренебрегающих здоровьем своих детей, штрафом до 7,5 тысячи евро, и ввело запрет на посещение школ и детсадов. Так называемые «антивакцинаторы» уже придумали способ обходить законодательство, создав специальные частные детсады, в которые ходят исключительно непривитые дети. Разумно ли это? Медики уверены, что подобная позиция может привести многие страны к летальному исходу.

Следующая «правильному» европейскому примеру Украина, уже наглядно показала, что не стоит перенимать губительные тенденции. Страна-сосед Польша, в которой также есть целые «крестовые походы» против прививок, подтолкнула украинцев пренебрегать вакцинацией, в результате чего Минздрав страны недавно отчитался об эпидемии кори. И это, по мнению специалистов, произошло из-за дурного примера, который подает европейская сторона.

Медики уверены, что еще совсем немного – и человечество окажется «на грани». Врачи предупреждают о наступлении болезней XIX века после отказа от прививок, которые однажды уже удалось с трудом побороть. Но корь и полиомиелит до сих пор являются распространенными заболеваниями, поскольку многие государства не ограничивают въезд людей из потенциально опасных в плане медицинского положения людей. Они привозят болезни из бедных стран с низким уровнем медицинской защиты, подвергая огромной опасности якобы «защищенных» европейцев.

Эксперты убеждены, что России необходимо не повторять ошибок других стран, уже с трудом справляющихся с болезнями XIX века, которых в развитых государствах априори быть не должно. Отказ от вакцинации может спровоцировать эпидемию, которая распространится по всему миру, и тогда даже самая современная медицина может не справиться со столь плачевным положением.

Большинство россиян пока что осознают важность вакцинации и следуют указаниям докторов. Медики уверены, что сознательность граждан помогла не допустить эпидемиологического «безобразия» у нас в стране, несмотря на «страшилки» о пагубном влиянии вакцин на здоровье детей. Даже элементарная сравнительная статистка показывает, что благодаря вакцинации множество людей были спасены, и только единицы пострадали – но в причинах данных последствий еще нужно разобраться.