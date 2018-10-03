«Мне до сих пор себя жалко»: Корчевников узнал о главном испытании Дарьи Юргенс

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«Теряем тех, на кого опираемся» - эпиграф программы с актрисой, которая с 13 лет начала жить, как взрослый человек.

Дарью Юргенс помнят многие поклонники по роли в фильме «Брат-2». Необычная картина привела в восторг миллионы людей, а ныне это не просто актриса, а великий человек. В семье Дарьи Юргенс в 13 лет произошла трагедия, она потеряла отца. Некоторое время после этого она винила себя за то, что лично принесла папе письмо с информацией, которая подкосила родителя Юргенс. Корчевников узнал о главном испытании Дарьи. Это происходило неоднократно по жизни актрисы. Очень большой вклад в ее жизнь сделал первый муж Евгений Дятлов. Неприметный парень смог очаровать «некрасивую» провинциалку своей харизмой. В начале их знакомства у пары не было симпатии, преобладала даже ненависть или нейтральное поведение. Все поменялось на втором курсе, когда Дарья Юргенс, пройдя путь слушателя и кандидата в студенты, смогла получить свой шанс на образование и на блестящую карьеру. Их союз ознаменовался романтикой и ссорами с придирками. С одной стороны пара была привлекательной, влюбленной и двигалась по жизни. Однако маме Дарьи не понравился Дятлов. Внутренним непринятием родительница встретила будущего зятя. Несмотря на все, Юргенс искренне благодарна своему первому мужу.

«Я все время ей доказывала, сначала стать актрисой, хотела маме доказать, а потом за Дятлова вышла замуж», - говорит актриса.

Борис Корчевников неоднократно корректно указывал, что актриса не такая «страшненькая» как она говорила. Более того, Дарья Юргенс рассказала телеведущему, что ей пришлось трудно в 90-е годы.

«Начался страшный период в моей жизни, мне до сих пор себя жалко», - говорит актриса, вспоминая о периоде осени, когда была беременна своим первенцем.

Заслуженная артистка России Дарья Юргенс вспоминает о рождении сына Егора, страшные эмоции вызывали слова с уст Бориса Корчевникова, который в студии зачитал слова Дарьи о ее первой беременности. Актриса призналась, что ни в одном мужчине больше не видела и не встречала такой заботы и опеки, как в детстве, когда был жив ее отец. Измена мужа остро переживалась актрисой. Дятлов сказал, что изменил Юргенс, но «надлом уже произошел». В тот момент она жестко переживала предательство и могла решиться на страшные вещи. Но ее спас новорожденный сын Егор. Далее у Юргенс были измены, предательства в жизни, но сейчас она точно понимает, что все ее мужчины были Отелло.